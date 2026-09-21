El combate que marca el regreso del mexicano podría cambiar de fecha y sede ante la tensión militar que se vive en Medio Oriente

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, programada para el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, podría sufrir un nuevo cambio. De acuerdo a Renato Bermúdez, analista especializado en boxeo de ESPN, la situación militar en Medio Oriente genera dudas sobre la realización del evento.

Bermúdez señaló que una de las posibilidades sería trasladar el combate a Las Vegas, Nevada, y utilizar el 21 de noviembre como nueva fecha. El escenario todavía no es oficial, pero esa jornada aparece como una alternativa ante las complicaciones que existen actualmente en la región.

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

La tensión militar pone en duda el evento

La situación en Arabia Saudita se ha complicado por la escalada del conflicto con los hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán. En las últimas semanas se han registrado ataques con misiles y drones contra territorio saudí, mientras Riad ha intensificado sus operaciones militares en Yemen.

Bajo este panorama, Bermúdez explicó que Las Vegas podría convertirse en una alternativa para mantener el esperado enfrentamiento. El analista mencionó específicamente el 21 de noviembre como una fecha disponible y planteó la T-Mobile Arena como posible escenario.

¿Qué estará en juego en la pelea Canelo vs. Mbilli?

Christian Mbilli con el campeonato interino del CMB | IG:@ chris_mbilli

Mientras se define si habrá modificaciones, el combate mantiene como fecha oficial el 31 de octubre y tendrá en disputa el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Mbilli llega como campeón invicto, mientras Canelo buscará recuperar el cinturón que dejó en manos de Terence Crawford tras su derrota de septiembre de 2025.

Para el mexicano será además su regreso al cuadrilátero después de más de un año de inactividad. Canelo no pelea desde aquella derrota por decisión unánime ante Crawford en Las Vegas.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT