El boxeador mexicano se llevó la victoria gracias a que dos jueces lo favorecieron

Sebastián “Logan” Hernández consiguió una importante victoria en territorio japonés al imponerse por decisión dividida al local Kyonosuke Kameda, en un combate celebrado en Osaka. El boxeador tijuanense tuvo que sobreponerse a los momentos de presión del nipón para terminar quedándose con las tarjetas y sumar un triunfo destacado fuera de México.

¿Cómo fue la pelea?

Desde los primeros episodios, el mexicano mostró iniciativa y consiguió inclinar el desarrollo de la pelea a su favor. Hernández buscó imponer su ritmo, aprovechando sus combinaciones y movilidad para conectar golpes que le permitieron tomar ventaja ante un Kameda que intentaba encontrar la distancia adecuada para responder.

Logan Hernández con los brazos en alto en Japón | X:@joseenriquebox

El tercer round marcó uno de los momentos importantes de la contienda. El tijuanense respondió con determinación y dejó ver su repertorio ofensivo, utilizando con mayor frecuencia la fuerza de sus golpes, además de ganchos y uppercuts que pusieron en aprietos al japonés y le permitieron recuperar el control de los intercambios.

Kameda, sin embargo, no dejó de competir y conforme avanzaron los asaltos consiguió encontrar mejores oportunidades para contrarrestar al mexicano. El japonés aprovechó algunos momentos de la pelea para llevar el combate a intercambios más cerrados, obligando a Hernández a mantener la concentración para evitar que el local pudiera darle la vuelta al trámite.

En el octavo episodio llegó otra respuesta importante de Kameda. El nipón consiguió controlar ese asalto y por momentos logró imponer sus condiciones, haciendo que el combate llegara a su tramo final con mayor incertidumbre y dejando abierta la posibilidad de que las tarjetas de los jueces fueran cerradas.

Logan Hernández tras victoria ante Kameda | X:@julianisjulius

Hernández no permitió que ese episodio cambiara el rumbo de la pelea. A partir del noveno round, el mexicano volvió a mostrar su calidad y recuperó protagonismo en el intercambio de golpes. Su precisión comenzó a marcar diferencia nuevamente, especialmente cuando encontró el rostro de Kameda con combinaciones que hicieron evidente su intención de cerrar fuerte el combate.

En el décimo y último asalto, el tijuanense mantuvo la presión y buscó terminar la pelea dejando una última impresión ante el público japonés. Kameda respondió hasta el final, pero Hernández consiguió conectar nuevamente al rostro del local en repetidas ocasiones y terminó el enfrentamiento con argumentos suficientes para esperar una decisión favorable.

Logan Hernández con el micrófono | X:@julianisjulius

Las tarjetas finales