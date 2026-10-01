Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

El tapatío reveló que le gustaría cerrar su carrera en México y reconoció que el Coloso de Santa Úrsula le genera una vibra especial

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya piensa en el cierre de su carrera y tiene claro dónde le gustaría disputar su última pelea, ya que reveló que se visualiza enfrentando ese último reto en el Estadio Banorte.

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“Quiero que mi última pelea sea en México”

“Quiero que mi última pelea sea en México. Me visualicé peleando en el Estadio Azteca (Banorte)”, comentó Canelo durante una entrevista con ESPN realizada en su campamento en España.

Canelo explicó que recientemente tuvo la oportunidad de acudir al inmueble como aficionado para apoyar a la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026, una experiencia que le hizo recordar la atmósfera particular que se vive dentro del histórico estadio.

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

“Ahora que estuve como aficionado apoyando a la selección, el Estadio Azteca es un estadio que te genera una vibra impresionante”, señaló.

El tapatío también reveló que ya tuvo acercamientos con Emilio Azcárraga para explorar la posibilidad de realizar una pelea en el inmueble.

Por una u otra cosa Emilio Azcárraga quería hablar conmigo, nos contactamos hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro

Estadio Banorte en su reapertura para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | MEXSPORT

Canelo enfrentará a Mbilli en Arabia Saudita

Antes de pensar en su última pelea en México, Canelo tiene un compromiso importante el próximo 31 de octubre, cuando enfrentará a Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. El combate pondrá en juego el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en manos del francés.

Canelo junto a su entrenador Eddy Reynoso | IG Canelo