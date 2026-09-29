Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

Pese a los rumores de un cambio de sede por la situación en Medio Oriente, la pelea por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo se mantiene en Riad

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli finalmente mantienen su cita para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde disputarán el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. La confirmación fue reportada por The Ring y DAZN Boxing.

La función, conocida como “Mexico vs. The World”, conserva así su sede y fecha después de que durante las últimas semanas surgieran versiones sobre un posible cambio debido a la situación militar en Medio Oriente. La T-Mobile Arena de Las Vegas llegó a ser mencionada como una alternativa, incluso con una posible fecha en noviembre.

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

Canelo busca recuperar el título del CMB

Canelo llegará al compromiso con récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 nocauts. El tapatío no pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas, resultado que le hizo perder los títulos que tenía en la división de los supermedianos.

Para el mexicano, el combate representará la oportunidad de recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB. El organismo confirmó que el francés hará la primera defensa de la corona que obtuvo después de ser elevado de campeón interino a monarca absoluto.

Canelo lleva varias semanas trabajando en Europa como parte de su campamento, con España como una de las principales bases de su preparación. El mexicano incluso ha compartido sesiones con el campeón de peso completo Oleksandr Usyk, mientras continúa afinando su preparación de cara a su regreso.

Canelo ejercita el cuello durante un entrenamiento | IG Canelo

Mbilli llega invicto por la corona

Por su parte, Christian Mbilli llegará con marca de 29 victorias, cero derrotas y un empate, además de 24 triunfos por nocaut. Su última presentación también ocurrió en septiembre de 2025, cuando protagonizó una intensa pelea ante Lester Martínez que terminó en empate mayoritario en la cartelera de Canelo contra Crawford.

Christian Mbilli con el campeonato interino del CMB | IG:@ chris_mbilli