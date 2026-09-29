Canelo vs. Mbilli: esto es lo que costará asistir a la pelea en Arabia Saudita

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG Canelo

Los boletos para la función del 31 de octubre en la ANB Arena de Riad ya están a la venta, con precios que van desde los 13.33 hasta los 106.67 dólares

Ver a Saúl “Canelo” Álvarez enfrentar a Christian Mbilli en Arabia Saudita tendrá un costo que va desde los 13.33 hasta los 106.67 dólares, luego de que este martes se confirmara la pelea del mexicano para el próximo 31 de octubre en la ANB Arena de Riad.

Las entradas para la función ya fueron puestas a la venta y existen cuatro categorías diferentes. De acuerdo con el tipo de cambio de este martes 29 de septiembre, los precios van desde cerca de 240 hasta mil 917 pesos.

Estos son los precios para ver a Canelo y Mbilli

La localidad Diamante es la más costosa, con un precio de 106.67 dólares, equivalente a aproximadamente mil 917 pesos mexicanos. La zona Platinum, por su parte, tiene un costo de 80 dólares, es decir, alrededor de mil 438 pesos.

En las zonas generales se encuentran las opciones más económicas para presenciar el combate. El boleto GA1 cuesta 26.67 dólares, unos 479 pesos, mientras que el GA2 tiene un precio de 13.33 dólares, alrededor de 240 pesos mexicanos.

Además del costo de las entradas, también se dio a conocer el horario previsto para el combate estelar. Canelo Álvarez y Christian Mbilli subirían al ring aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 1 de noviembre en Riad, lo que corresponde a las 18:00 horas del 31 de octubre, tiempo del centro de México.

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Canelo busca volver a la victoria

El tapatío llegará a esta pelea después de sufrir una de las derrotas más importantes de su carrera frente a Terence Crawford. En septiembre de 2025, Canelo perdió por decisión unánime y dejó en manos del estadounidense los cinturones de la división de los supermedianos que estaban en su poder.

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