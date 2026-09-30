La carrera de Jorge Kahwagi estuvo marcada por títulos en peso crucero, pero también por constantes cuestionamientos alrededor de sus peleas./ Mexsport

El empresario y exdiputado terminó con marca de 12-0 y todos sus triunfos por nocaut, pero la calidad de sus rivales, la corta duración de sus peleas y su regreso en 2015 alimentaron las críticas alrededor de su trayectoria

El nombre de Jorge Kahwagi Macari quedó ligado al boxeo mexicano por una estadística poco común: terminó su carrera profesional con 12 victorias en 12 combates y todos sus triunfos antes del límite. Sin embargo, ese récord perfecto nunca estuvo libre de controversia y durante años provocó cuestionamientos entre aficionados, periodistas y especialistas.

Su debut profesional se registró el 10 de octubre de 2001, cuando enfrentó en la Ciudad de México al estadounidense Perry Williams y consiguió la victoria por nocaut técnico en el primer asalto. A partir de ahí comenzó una carrera intermitente que se prolongó hasta 2015 y que lo llevó a combatir en México, Estados Unidos, España, Rusia y Filipinas.

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Mientras desarrollaba actividades empresariales y políticas, Kahwagi siguió acumulando peleas y títulos dentro de la división de peso crucero. En 2002 consiguió el campeonato nacional y posteriormente sumó cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de un título internacional avalado por el CMB.

La polémica que acompañó a Jorge Kahwagi en el boxeo

Los números eran contundentes, pero la percepción alrededor de sus peleas era distinta. Buena parte de las críticas se centró en el nivel de algunos de sus oponentes y en la facilidad con la que concluían sus combates, pues ninguno de sus rivales consiguió llevarlo más allá del segundo round. Nueve de sus 12 presentaciones terminaron incluso antes de completarse los primeros tres minutos.

Conforme algunas de sus funciones comenzaron a tener mayor exposición televisiva, aumentaron también los cuestionamientos. Aficionados y medios deportivos señalaron repetidamente la poca intensidad de determinados enfrentamientos y la forma abrupta en la que algunos terminaban. Esas críticas derivaron en sospechas de posibles arreglos, aunque deben entenderse como señalamientos públicos y no como una conclusión judicial sobre toda su carrera. Fuentes de la época incluso reportaron que varios de sus rivales estuvieron bajo investigación por presuntamente recibir dinero para dejarse vencer.

Kahwagi debutó como boxeador profesional en 2001 y se mantuvo invicto hasta su última presentación en 2015./ Mexsport

Kahwagi también logró campeonatos relevantes durante ese periodo. Entre los rivales que aparecieron en su historial estuvieron Alexey Osokin y Dwayne Swift, además de nombres como Buck Smith, Richard Wilson, José López y Roberto Coelho. El resultado estadístico se mantuvo siempre igual: victoria para el mexicano antes del límite.

Tras enfrentar a Roberto Coelho en julio de 2005, el empresario se alejó de los cuadriláteros durante aproximadamente una década. Aquella presentación también provocó críticas entre parte del público, que terminó abucheando el desenlace pese a la victoria de Kahwagi.

El regreso de Kahwagi que se convirtió en fenómeno en redes

Su historia sobre el ring parecía cerrada hasta que decidió volver en 2015. A los 47 años viajó al Waterfront Hotel de Cebu City, Filipinas, para enfrentar al mexicano Ramón Olivas después de casi diez años sin disputar una pelea profesional.

Las peleas de Kahwagi generaron críticas entre aficionados y especialistas por su corta duración y el nivel de algunos rivales./Mexsport

El combate terminó rápidamente. Olivas cayó durante el primer episodio y el árbitro detuvo las acciones, con lo que Kahwagi consiguió la victoria número 12 de su carrera y conservó el invicto. Reportes de la época situaron la duración en apenas 40 segundos.

Aquella noche, sin embargo, llamó casi tanto la atención su apariencia física como el propio resultado. Imágenes de su regreso circularon ampliamente en internet por el volumen de su pecho, bíceps y hombros, mientras distintos medios de la época atribuyeron su aspecto a implantes musculares. Las fotografías y videos rápidamente provocaron burlas, comentarios y memes en redes sociales.

Con ese combate quedó establecido su registro definitivo en 12 triunfos, ninguna derrota y 12 victorias por nocaut o nocaut técnico. Sobre el papel, una marca impecable; fuera de las estadísticas, una trayectoria constantemente acompañada por dudas sobre sus rivales y por discusiones alrededor de la calidad competitiva de sus funciones.

Jorge Kahwagi Macari murió este 30 de septiembre de 2026 a los 58 años.