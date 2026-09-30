Keanu Reeves llegará a México, pero esta vez no lo hará para promocionar una película. El actor se presentará como bajista de Dogstar, la banda de rock alternativo que integra junto a Bret Domrose y Robert Mailhouse, como parte del concierto de A Perfect Circle y Puscifer en la Ciudad de México. La presentación está programada para el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano, donde Dogstar se incorporó recientemente al cartel como uno de los actos invitados.
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¿Cuándo se presentará Keanu Reeves con Dogstar en México?
El concierto se realizará el 25 de noviembre de 2026 en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México. De acuerdo con la información disponible sobre el evento, las puertas abrirán a las 16:00 horas, mientras que el espectáculo comenzará alrededor de las 18:30 horas. El cartel estará conformado por Dogstar, A Perfect Circle, Puscifer y Dave Hill.
La incorporación de Dogstar significa además el debut de la banda de Keanu Reeves en México, por lo que el público podrá verlo en una faceta distinta a la que suele mostrar en el cine.
Keanu Reeves toca el bajo en Dogstar
Aunque Keanu Reeves es reconocido internacionalmente por sus papeles en películas como Matrix y John Wick, su relación con la música comenzó décadas atrás. Dogstar se formó en 1991 y actualmente está integrado por Reeves en el bajo, Bret Domrose en la voz y guitarra, y Robert Mailhouse en la batería. La agrupación publicó sus primeros discos durante la década de los 90 y principios de los 2000.
Después de una pausa de más de dos décadas, Dogstar retomó sus actividades en 2023, cuando regresó con nueva música y presentaciones en vivo.
Keanu Reeves vuelve a los escenarios
La llegada de Dogstar a México forma parte de la actividad internacional que la banda retomó después de su regreso en 2023. El grupo continuó trabajando en nueva música y en 2026 lanzó 'All In Now', su cuarto álbum de estudio, por lo que su presentación en la capital mexicana también forma parte de esta nueva etapa musical.