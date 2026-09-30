Los propios pasajeros tuvieron que intervenir en una supuesta pelea entre los pilotos / Especial

El avión de Flydubai aterrizó en Arabia Saudita después de emitir señales de emergencia y sufrir un descenso repentino; autoridades israelíes investigan si el incidente pudo tratarse de un presunto intento de atentado

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de registrar un incidente a bordo que provocó señales de emergencia, un descenso repentino y un cambio de rumbo.

El vuelo de Flydubai fue desviado hacia Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de emergencia durante su trayecto de Dubái a Tel Aviv / Redes Sociales

La aeronave, un Boeing 737, transportaba a 174 pasajeros, incluidos 27 menores. Durante el trayecto, el avión emitió primero el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y posteriormente el 7500, asociado con una posible interferencia ilícita.

Los datos de seguimiento mostraron que la aeronave perdió cerca de 14 mil pies de altitud en menos de 30 segundos antes de emitir la primera señal de emergencia. Posteriormente, cambió de rumbo y se dirigió hacia Tabuk, donde aterrizó de manera segura. Flydubai confirmó que todos los pasajeros estaban a salvo y que sus equipos trabajaban con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Difunden primeras imágenes desde el avión

Medios israelíes difundieron imágenes presuntamente tomadas dentro de la aeronave. En una de ellas aparece un pasajero con la camiseta cubierta de sangre, mientras que otros reportes señalan que algunos viajeros intervinieron durante el enfrentamiento ocurrido cerca de la cabina. Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente la fotografía.

Pasajeros reportaron haber escuchado gritos y presenciado un presunto enfrentamiento dentro de la aeronave antes de su aterrizaje de emergencia / Especial

Testimonios de pasajeros difundidos por medios israelíes describieron gritos provenientes de la cabina y a un hombre que habría obligado a uno de los pilotos a tirarse al suelo mientras portaba un cuchillo. Una pasajera también relató que había sangre en el lugar. Estas versiones todavía forman parte de la información que está siendo investigada.

¿Qué ocurrió entre los pilotos?

Las primeras versiones apuntaban a una pelea física entre los pilotos. Sin embargo, posteriormente tres funcionarios israelíes señalaron a Reuters que el copiloto es presuntamente sospechoso de haber apuñalado al capitán, en un hecho que Israel investiga como un posible intento de atentado. Según esas fuentes, miembros de la tripulación ingresaron a la cabina y tomaron el control del avión.

El aeropuerto de Tabuk informó que tanto el capitán como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

También existen versiones contradictorias sobre las nacionalidades de los pilotos y sobre las circunstancias exactas del enfrentamiento. Algunos medios israelíes han señalado que uno de ellos habría intentado estrellar la aeronave en un presunto intento de suicidio, mientras otras versiones apuntan a un posible intento deliberado de tomar el control del avión.

La aeronave aterrizó de manera segura en Tabuk, mientras las autoridades investigan el incidente ocurrido durante el vuelo con destino a Israel / Flightradar24

Investigan un posible atentado

El incidente generó preocupación en Israel debido a la posibilidad de que el avión hubiera sido secuestrado. Sin embargo, Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, señaló que no se consideraba un secuestro, sino un “different incident”.

Más tarde, funcionarios israelíes indicaron que la evaluación del país apuntaba a un posible “terror attack”, aunque esta hipótesis todavía se encuentra bajo investigación y no ha sido confirmada por Flydubai ni por las autoridades saudíes. La aerolínea únicamente ha informado que el avión sufrió un “incidente” y que aterrizó de manera segura.