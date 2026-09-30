Saturno iluminará el cielo de México: esta será la mejor noche para verlo en octubre

Saturno podrá observarse desde México la noche del 4 de octubre, cuando alcanzará una posición favorable para su observación / Gemini

El planeta de los anillos alcanzará su oposición el 4 de octubre y podrá localizarse hacia el este desde las 20:00 horas, aunque continuará visible durante las semanas siguientes

Los amantes de la astronomía tendrán una nueva oportunidad para observar a Saturno en el cielo nocturno de México, pues el planeta alcanzará su oposición el próximo 4 de octubre de 2026, cuando se encontrará en una posición especialmente favorable para su observación.

El planeta de los anillos podrá localizarse hacia el este alrededor de las 20:00 horas y ganará altura conforme avance la noche / Pixabay

La oposición ocurre cuando un planeta se encuentra en el lado opuesto al Sol respecto de la Tierra. Esta configuración permite que Saturno permanezca visible durante buena parte de la noche y sea más sencillo localizarlo desde nuestro planeta.

¿A qué hora podrá verse Saturno?

La noche del 4 de octubre, Saturno podrá localizarse hacia el este alrededor de las 20:00 horas. Conforme avance la noche, el planeta ganará altura sobre el horizonte, por lo que será más sencillo observarlo.

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Aunque el 4 de octubre será una fecha destacada para contemplarlo, Saturno continuará siendo visible durante las semanas siguientes en el cielo nocturno.

Durante los primeros días de octubre, el planeta se encontrará aproximadamente a 1.261 millones de kilómetros de la Tierra. Esta distancia, aunque relativamente favorable para su observación, no significa que Saturno pueda verse de gran tamaño a simple vista.

Durante los primeros días de octubre, Saturno se encontrará aproximadamente a 1.261 millones de kilómetros de la Tierra / Pixabay

¿Cómo observar Saturno?

Para disfrutar mejor del fenómeno astronómico se recomienda buscar un sitio con cielos despejados y poca contaminación lumínica. Las zonas alejadas de las ciudades ofrecen mejores condiciones para observar el planeta y también para realizar fotografías astronómicas.

Saturno puede distinguirse a simple vista como un punto brillante en el cielo, pero para apreciar con mayor detalle sus característicos anillos será necesario utilizar un telescopio.

Será necesario utilizar un telescopio para apreciar con mayor detalle sus característicos anillos / Pixabay