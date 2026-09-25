Robbie Williams sorprende a fans y canta ‘Angels’ a capela tras cancelación de concierto en Lima

Robbie Williams protagonizó un emotivo momento con sus fans en Lima. / AP

El cantante británico salió de su hotel para encontrarse con sus seguidores luego de que su segunda presentación en Perú fuera suspendida

Robbie Williams convirtió la cancelación de su concierto en un momento inesperado para sus seguidores en Perú. El cantante británico salió del hotel donde se hospedaba en Lima y sorprendió a decenas de fans al interpretar “Angels” a capela junto a ellos.

El encuentro ocurrió este 24 de septiembre, horas después de confirmarse que el segundo concierto que Williams tenía programado en el Arena 1 Park de Lima no podría realizarse debido a la clausura del recinto.

¿Por qué Robbie Williams cantó “Angels” afuera de su hotel?

Decenas de seguidores permanecieron durante varias horas en las inmediaciones del hotel Belmond, en Miraflores, con la esperanza de encontrarse con el intérprete británico. Antes de su aparición, un integrante de su equipo pidió a los presentes mantener la calma y anticipó que el artista saldría a saludarlos.

Williams finalmente apareció vestido de negro y con gorra. Frente a sus seguidores, manifestó su tristeza por no poder realizar el espectáculo y decidió improvisar una pequeña presentación.

El momento más emotivo llegó cuando comenzó a interpretar “Angels”, uno de los temas más conocidos de su carrera, sin acompañamiento instrumental. Los seguidores inmediatamente se sumaron y cantaron junto al artista.

Antes de retirarse, Robbie también mostró que llevaba puesta una camiseta de la Selección Peruana con el apellido “Williams” en la espalda y expresó su intención de regresar al país.

El cantante salió de su hotel para encontrarse con sus seguidores. / RS

¿Por qué cancelaron el segundo concierto de Robbie Williams en Perú?

La Municipalidad Distrital de San Miguel informó que el espectáculo programado para el jueves 24 de septiembre no se realizaría y ordenó la clausura inmediata del Arena 1.

De acuerdo con la autoridad municipal, durante el concierto celebrado un día antes se detectaron deficiencias relacionadas con las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales. La medida fue adoptada con el argumento de salvaguardar la integridad de los asistentes.

Robbie Williams sí pudo ofrecer su primera presentación el miércoles 23 de septiembre, como parte de su paso por Lima con el Britpop LATAM Tour 2026. Ambas fechas habían sido anunciadas con localidades agotadas.

Segundo concierto de Robbie Williams será reprogramado

Horas después de la cancelación, One Entertainment, empresa encargada del espectáculo, anunció que trabaja con el equipo de Robbie Williams para reprogramar la segunda presentación.

La promotora indicó que la nueva fecha será comunicada oficialmente una vez concluidas las coordinaciones y aseguró que durante el día atendió los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel.