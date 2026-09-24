BTS regresará a México en 2027: Sheinbaum confirma visita y anuncia proyecto de centro de K-pop

El ARMY mexicano tiene motivos para emocionarse: el regreso de BTS fue reiterado para 2027, mientras México y Corea del Sur buscan fortalecer el intercambio cultural con un espacio dedicado al fenómeno del K-pop

La expectativa por BTS en México vuelve a crecer. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la agrupación surcoreana regresará al país en 2027, durante la visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, este jueves 24 de septiembre.

El anuncio llega meses después del encuentro que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook sostuvieron con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, cuando ya se había adelantado que la agrupación tenía contemplado volver al país durante 2027.

La presidenta Claudia Sheinbaum junto con BTS en Palacio Nacional el pasado mayo. / X: @Claudiashein

Sheinbaum reitera que BTS volverá a México en 2027

Durante el encuentro con el mandatario surcoreano, Sheinbaum volvió a referirse al esperado regreso de la banda.

“Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró la presidenta.

Por ahora, no se han dado a conocer fechas de conciertos, ciudades, recintos ni información sobre venta de boletos para la eventual visita de BTS.

¿México tendrá un centro dedicado al K-pop?

La visita de Lee Jae-myung también dejó novedades para los seguidores de la cultura surcoreana. México y Corea del Sur analizan la posibilidad de establecer un centro de cultura K-pop en territorio mexicano, que estaría enfocado en la música y otras actividades artísticas y culturales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, que durante la visita del mandatario surcoreano abordaron temas comerciales, culturales y educativos. Sheinbaum había adelantado que los gobiernos firmarían un acuerdo de entendimiento en estas áreas.

La iniciativa cobra especial relevancia por el peso que tiene la cultura surcoreana entre el público mexicano. De acuerdo con información difundida en el contexto de la visita presidencial, México es el mayor mercado de K-pop en América Latina.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook volverían a México en 2027. / AP

BTS y México: el ARMY espera los detalles de su regreso

La última confirmación aumenta la expectativa sobre cuándo y dónde serán los conciertos de BTS en México en 2027. Hasta el momento, esos detalles permanecen pendientes.

En mayo, la visita de los integrantes a Palacio Nacional provocó una amplia movilización de sus seguidores. La propia Presidencia reportó entonces que se calculó la presencia de cerca de 50 mil personas que acudieron para ver al grupo.

Así, mientras se esperan anuncios oficiales sobre fechas, boletos y posibles recintos, el regreso de BTS vuelve a colocarse en el radar de los fans mexicanos de cara a 2027.