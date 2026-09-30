Jorge Kahwagi: así fue su polémico paso por Big Brother VIP hasta llegar a la final

El empresario, exboxeador y expolítico murió a los 58 años; en 2004 participó en el reality de Televisa, donde llegó hasta el tercer lugar

Jorge Kahwagi es recordado por sus diferentes facetas como boxeador, político, empresario y participante de realities, pero una de sus apariciones televisivas más comentadas ocurrió en 2004, cuando ingresó a la casa de Big Brother VIP. En ese momento, Kahwagi ya tenía una carrera política y se desempeñaba como diputado federal, por lo que su decisión de entrar al programa generó atención dentro y fuera del reality. Para participar, solicitó una licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas.

¿En qué edición de Big Brother VIP participó Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi participó en Big Brother VIP 3, edición que comenzó el 16 de mayo de 2004 y conducido por Verónica Castro. El programa tuvo una duración de 50 días y llegó a su final el 4 de julio de ese año. Kahwagi logró avanzar hasta la última etapa de la competencia junto con Roxana Castellanos y Sergio Mayer.

Durante su estancia, el entonces boxeador y diputado se convirtió en uno de los participantes que más atención generaron debido a su personalidad y a su trayectoria fuera de la televisión.

Jorge Kahwagi participó en Big Brother VIP en 2004 y consiguió llegar hasta la gran final. / RS

¿Qué lugar obtuvo Jorge Kahwagi en Big Brother VIP?

Jorge Kahwagi quedó en tercer lugar de Big Brother VIP 3. La gran final tuvo como ganadora a Roxana Castellanos, mientras que Sergio Mayer obtuvo el segundo lugar y Kahwagi terminó en la tercera posición.

Con este resultado, el exboxeador consiguió permanecer durante toda la competencia y llegar a la final, pese a que su ingreso al reality había generado críticas debido a su entonces actividad como legislador.

Jorge Kahwagi Macari, empresario, exboxeador y expolítico mexicano, falleció este miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años.