Muere Jorge Kahwagi Macari a los 58 años, exboxeador, político y estrella de Big Brother

Jorge Kahwagi Macari desarrolló una trayectoria en la política, el boxeo y la televisión mexicana antes de su fallecimiento a los 58 años / Especial

El fallecimiento del empresario y exdiputado federal fue confirmado mediante mensajes de despedida de Roberto Palazuelos y Manuel Velasco; hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de muerte

Jorge Kahwagi Macari, empresario, exboxeador profesional, político y participante de televisión, murió este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, de acuerdo con mensajes de despedida publicados por figuras cercanas a él.

El exboxeador y político Jorge Kahwagi Macari también ganó notoriedad por su participación en el reality show Big Brother VIP / Redes Sociales

La noticia comenzó a difundirse luego de que el actor y empresario Roberto Palazuelos compartiera una fotografía junto a Kahwagi Macari y le dedicara un mensaje de despedida.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”, escribió Palazuelos. Posteriormente, añadió: “Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”.

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El senador Manuel Velasco también confirmó el fallecimiento a través de una publicación en redes sociales, en la que recordó que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”.

Una trayectoria entre política, boxeo y televisión

Nacido el 28 de mayo de 1968 en Ciudad de México, Kahwagi Macari desarrolló una trayectoria en distintos ámbitos de la vida pública mexicana. Fue diputado federal entre 2003 y 2006 y posteriormente ocupó cargos dentro de Nueva Alianza, partido que presidió entre 2007 y 2011.

Jorge Kahwagi Macari fue diputado federal y posteriormente presidió el Partido Nueva Alianza entre 2007 y 2011 / Redes Sociales

Uno de los episodios que mayor notoriedad le dio ocurrió en 2004, cuando solicitó licencia como diputado para participar en el reality show Big Brother VIP. Su aparición en el programa incrementó su presencia mediática y lo convirtió en una figura conocida también fuera de la política.

Además de su carrera política y televisiva, Kahwagi Macari incursionó en el boxeo profesional, disciplina en la que obtuvo títulos internacionales de peso crucero y mantuvo una trayectoria que también generó atención mediática.

La noticia del fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari fue acompañada por mensajes de despedida de figuras como Roberto Palazuelos y Manuel Velasco / Redes Sociales

En los últimos años había mantenido un perfil mucho más discreto y alejado de los reflectores. Su nombre volvió a cobrar relevancia en marzo de 2026 tras el fallecimiento de su padre, el empresario y presidente de Grupo Crónica, Jorge Kahwagi Gastine, quien murió el 23 de marzo a los 85 años.