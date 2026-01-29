Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Asaltan hotel de Roberto Palazuelos en Tulum; hay herido y cuatro detenidos

Los presuntos asaltantes golpearon a un trabajador / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:13 - 29 enero 2026
El 'Diamante Negro' celebró la rápida reacción de las autoridades tras el ataque a su propiedad en el Caribe

La madrugada del pasado miércoles, un grupo armado intentó asaltar el hotel Diamante K, propiedad del actor Roberto Palazuelos, en la zona costera de Tulum, Quintana Roo, dentro del Área Natural Protegida del Parque Jaguar.

El intento de robo dejó a un trabajador lesionado, pero ninguna persona hospedada resultó afectada. Fue el propio Palazuelos quien confirmó lo ocurrido a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde también reconoció la labor de las autoridades locales.

“El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”, escribió el actor y empresario.
Los asaltantes fueron detenidos tras querer asaltar el hotel / Especial

Así fue el intento de robo en el Diamante K

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, fueron tres hombres y una mujer quienes ingresaron al hotel durante la madrugada. Tras amagar a un trabajador para exigirle las llaves del lugar, y ante su negativa, el empleado fue agredido físicamente.

Los delincuentes huyeron del sitio tras el ataque, pero gracias a la activación inmediata de los protocolos de investigación, labores de inteligencia y revisión de videovigilancia, las autoridades lograron identificarlos y detenerlos poco después. “Felicito al equipo de Inteligencia que (la) logró”, añadió Palazuelos en su publicación.

Roberto Palazuelos aplaudió el actuar de las autoridades / FB @rpalazuelosb

Hay detenidos y un trabajador lesionado

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo en grado de tentativa y lesiones calificadas. Mientras tanto, el trabajador agredido fue atendido conforme a los protocolos correspondientes y su identidad permanece reservada.

La FGE confirmó que ningún huésped del hotel fue afectado directamente y que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras responsabilidades.

El hotel se encuentra dentro del Área Natural Protegida del Parque Jaguar / FB @rpalazuelosb
