Jorge Kahwagi Macari fue una de las figuras públicas más mediáticas de México durante los primeros años de los 2000./ RS

El exdiputado también construyó una carrera como boxeador profesional, dirigente partidista, empresario y participante de Big Brother VIP; murió este 30 de septiembre de 2026 a los 58 años

Pocas figuras públicas en México tuvieron una trayectoria tan diversa como Jorge Kahwagi Macari. Durante distintos momentos de su vida apareció en San Lázaro, arenas de boxeo y programas de televisión, además de desarrollar actividades empresariales. Esa combinación hizo que su nombre fuera especialmente conocido durante los primeros años de la década de los 2000.

Su faceta más popular fuera de la política llegó precisamente frente a las cámaras. En 2004, cuando ocupaba una diputación federal, solicitó licencia para ingresar a Big Brother VIP. Su participación generó atención tanto dentro como fuera del ámbito legislativo y terminó convirtiéndose en uno de los concursantes que llegaron más lejos en aquella edición, al finalizar en el tercer lugar.

Aquel paso por el reality reforzó una imagen pública que ya rebasaba los límites de la actividad partidista. Kahwagi se convirtió en un personaje habitual de medios y espacios de entretenimiento, al mismo tiempo que mantenía vínculos con los negocios y con otra de las actividades que marcaron su vida: el boxeo profesional.

De los reflectores al cuadrilátero

Antes de que la televisión ampliara su popularidad, Jorge Kahwagi ya había comenzado una carrera como boxeador. Entre 2001 y 2005 disputó 11 combates profesionales y ganó todos antes del límite. En ese periodo consiguió el campeonato mexicano de peso crucero en 2002, además de cinturones latinoamericanos vinculados con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Su trayectoria deportiva también estuvo acompañada de cuestionamientos. Algunos de sus rivales y las circunstancias de determinados combates fueron objeto de críticas y señalamientos públicos. Después de alejarse del ring durante aproximadamente una década, Kahwagi regresó en 2015 para enfrentar a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas. El combate terminó a los 40 segundos, luego de que el árbitro detuviera las acciones y decretara su victoria por nocaut técnico.

Jorge Kahwagi Macari participó en Big Brother VIP, donde terminó en el tercer lugar de su edición./ RS

Pero mientras construía ese historial deportivo y mediático, Kahwagi también ocupaba espacios relevantes dentro de la política mexicana. Documentos de la Cámara de Diputados confirman que fue integrante de la LIX Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y llegó a desempeñarse como coordinador de esa bancada en San Lázaro.

¿Cuál fue la trayectoria política de Jorge Kahwagi Macari?

Después de su etapa con el Partido Verde, Kahwagi continuó su carrera en Nueva Alianza. Dentro de esa organización llegó a ocupar cargos en la dirigencia nacional y posteriormente regresó a la Cámara de Diputados. Registros legislativos de 2012 lo identifican como coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza durante la LXI Legislatura.

Su carrera política, sin embargo, siempre estuvo acompañada por su exposición en otros ámbitos. En una época en la que no era habitual que un legislador combinara su actividad parlamentaria con realities, peleas profesionales y apariciones constantes en programas de entretenimiento, Kahwagi se convirtió en una figura difícil de separar de la televisión y el espectáculo.

El empresario y exlegislador Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años este 30 de septiembre de 2026./ RS

Nacido en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968, fue hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine, quien encabezó Grupo Crónica y falleció el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. La muerte de su padre ocurrió apenas seis meses antes del deceso del exdiputado.

La muerte de Jorge Kahwagi Macari se dio a conocer este miércoles 30 de septiembre de 2026, cuando tenía 58 años. Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco difundieron mensajes de despedida en redes sociales; este último recordó que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa ni el lugar de su fallecimiento.