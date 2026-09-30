La decisión generó una nueva disputa entre México y Estados Unidos por la cooperación en casos de personas buscadas por la justicia mexicana

La Interpol retiró las fichas rojas que mantenía contra la conductora Inés 'N' y su esposo, Víctor ´N', de acuerdo con información difundida este 30 de septiembre. Esta decisión ha despertado nuevamente la tensión entre México y Estados Unidos debido a los procesos que ambos enfrentan y a las solicitudes de extradición planteadas por autoridades mexicanas.

Inés 'N' mantiene un proceso abierto en México / @inesgomezmont

Sheinbaum reclama colaboración de EE.UU.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió información sobre el retiro de las notificaciones y cuestionó la falta de reciprocidad en este tipo de procedimientos. “No se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, afirmó al referirse a la relación de México con el gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Justicia.

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Sheinbaum sostuvo que México busca mantener una buena relación con las autoridades estadounidenses, pero señaló que la cooperación debe darse en ambos sentidos. La mandataria también se refirió a Inés y Víctor como “factureros reconocidos” y aseguró que existen elementos relacionados con las acusaciones por el presunto uso de facturas falsas para evadir impuestos.

El retiro de una ficha roja no significa, por sí mismo, que desaparezcan las investigaciones u órdenes judiciales existentes en México. Interpol explica que sus notificaciones rojas sirven para solicitar la localización y detención provisional de una persona mientras se lleva a cabo un proceso de extradición o una acción judicial similar.

El proceso contra la pareja

En el caso de Víctor, autoridades estadounidenses lo detuvieron con fines migratorios en 2025 y posteriormente quedó sujeto a un procedimiento en Estados Unidos. La FGR informó que continúa trabajando en la solicitud formal de extradición, mientras que también se presentó una petición de detención provisional con fines de extradición contra la conductora de TV.

Víctor 'N' es buscado por autoridades mexicanas / @inesgomezmont

Ahora, tras conocerse el retiro de las fichas rojas, el gobierno mexicano buscará que las notificaciones sean reactivadas y mantener abiertas las vías de cooperación con las autoridades estadounidenses.

¿Qué es una ficha roja de la Interpol?

Una ficha roja de Interpol es una solicitud dirigida a las autoridades de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada por la justicia de otro país. Se utiliza cuando existe una orden de detención o un proceso judicial y puede servir como paso previo a una eventual extradición, aunque cada país decide qué acciones legales toma conforme a sus propias leyes.