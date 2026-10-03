¿Burla contra Gilberto Mora? Así fue la reacción de Malik Tillman cuando le preguntaron por el mexicano

El jugador de estados unidos no pudo contener la risa con su compañero cuando mencionaron a la joya del Tri

La polémica regresa al México vs Estados Unidos. Previo al ‘Clásico de la Concacaf’ en el día de medios, Malik Tillman, mediocampista del conjunto de las barras y las estrellas no pudo contener la risa cuando un reportero le preguntó sobre Gilberto Mora, uno de los pilares del Tricolor.

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¿Qué dijo Tillman?

Durante la rueda de prensa, Tillman estuvo acompañado de Tyler Adams en el turno de Estados Unidos. Los futbolistas fueron cuestionados sobre la estrella mexicana en ascenso. Tras el cuestionamiento ambos hicieron una cara de burla entre ellos y comenzaron a reírse, hasta que finalmente Addams respondió sobre Mora.

Es un jugador muy talentoso obviamente para su edad, creo que lo primero que noté de él al jugar en la Copa del Mundo es que es extremadamente maduro en la forma en que juega a tan corta edad. Las decisiones que toma en el campo es muy controlado y ha tenido mucho impacto con su corta edad”, declara Addams.

CAPTURA DE PANTALLA

Del mismo modo, el estadounidense elogió al jugador mexicano ya sin sonrisa alguna en su rostro. Tillman aseguró que Mora lleva un buen manejo de balón y ha tenido momentos destacados, por lo que le espera un gran futuro sea cual sea su destino.

Tiene un talento muy brillante y gran futuro donde quiera ir, donde decida jugar y obviamente es un jugador clave para México”, añadió el jugador de Estados Unidos.

CAPTURA DE PANTALLA

Estados Unidos calienta el duelo vs México

Además de la polémica entre los jugadores y Mora, previo a las palabras de los futbolistas el propio entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino se encargó de avivar la llama, confesando que la rivalidad entre los equipos de Concacaf le daba lo mismo y él deseaba ganarle a quien fuese.

Por su parte, Rafa Márquez, entrenador de la Selección Mexicana aseguró que los futbolistas mexicanos son conscientes del partido que les espera el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona y que nadie quiere dejar ir la victoria ante el odiado rival de la zona.