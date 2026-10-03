¿El ascenso está cada vez más lejos? Así avanza la nueva ley que busca regresarlo a la Liga MX

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

La iniciativa para recuperar el ascenso y descenso ya fue presentada en el Senado, pero todavía debe pasar por comisiones y ser discutida

El regreso del ascenso y descenso a la Liga MX continúa en el terreno legislativo, pero todavía no es una realidad, debido a que la iniciativa impulsada por el senador Clemente Castañeda busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar el mérito deportivo como una obligación para las asociaciones deportivas nacionales cuando existan dos o más categorías profesionales dentro de una misma estructura competitiva.

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El proyecto fue presentado el 23 de septiembre y actualmente se encuentra en revisión en las comisiones unidas de Deporte y de Estudios Legislativos Primera del Senado, por lo que aún no existe una fecha confirmada para su discusión y votación en el pleno.

Participantes en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso en el Senado de la República | senado.gob.mx

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta pretende establecer por ley que exista un mecanismo permanente de ascenso y descenso entre las categorías profesionales. Sin embargo, el Congreso no definiría el formato de competencia.

La iniciativa dejaría en manos de la Federación Mexicana de Futbol la definición de aspectos como el número de equipos que subirían o bajarían, el sistema de competencia y los calendarios. Eso sí, el mérito deportivo tendría que ser el criterio principal y las condiciones adicionales tendrían que ser objetivas, claras, transparentes y públicas.

Esto significa que la FMF podría mantener requisitos deportivos, administrativos, financieros, jurídicos, de infraestructura y seguridad para los clubes, pero estos no deberían convertirse en barreras injustificadas para acceder a una categoría.

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo podría regresar?

La presentación de la iniciativa no modifica las reglas actuales de la Liga MX. Para que el ascenso y descenso vuelva a aplicarse, la reforma tendría que ser aprobada, publicada y entrar en vigor.

El proyecto establece que, después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las asociaciones deportivas tendrían 90 días para adecuar sus estatutos y reglamentos. Las temporadas que ya estuvieran en curso terminarían bajo las reglas con las que comenzaron.

Posteriormente, el mecanismo tendría que comenzar a aplicarse, como máximo, en la primera temporada completa que iniciara después de ese periodo de adecuación.