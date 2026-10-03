El entrenador nacional destacó que tomará la decisión hasta el día del partido ante las Barras y las Estrellas

Rafael Márquez dejó claro que la presencia de jóvenes en el duelo entre México y Estados Unidos no será una obligación, pues aunque confía plenamente en los futbolistas de menor edad, su participación dependerá de las necesidades del encuentro.

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"No hace falta, quizás tampoco en un partido así, tener que meterlos, que obviamente no tengo ningún problema ya lo demostré contra Perú", señaló el director técnico de la Selección Mexicana, quien recordó que ante el combinado peruano utilizó una alineación diferente a la del primer encuentro.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

Los jóvenes respondieron

Márquez destacó que aquellos jóvenes respondieron a las expectativas pese a enfrentarse a un equipo con experiencia, por lo que no tiene dudas de que podrán hacerlo nuevamente si reciben una oportunidad frente a Estados Unidos.

“A pesar de qué sea Perú, era un equipo muy competitivo un equipo con mucha experiencia aún así metí un once diferente al que jugó el primer partido, y creo que los chicos en cierta manera general se comportaron a la altura y no tengo ninguna duda que se comportarán también en un partido como este también a las expectativas que yo tengo de ellos”, agregó.

Banca de México previo al amistoso vs Perú | MEXSPORT

Hasta el día del encuentro ante Estados Unidos tomará la decisión

Finalmente, Márquez explicó que será hasta el partido cuando se determine qué tanta participación tendrán los jóvenes, pues el objetivo principal es que todo el equipo continúe mejorando su rendimiento, más allá de la edad de los jugadores.

"Así que bueno mañana veremos qué tanto oportunidad pueden tener, pero sí, lo que queremos es obviamente que a partido partido haya mejora en el rendimiento general de todos, no nada más de los jóvenes y eso es lo que esperamos el día de mañana", concluyó.