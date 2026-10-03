Dónde ver México vs Estados Unidos: canales y hora del partido del Clásico de la Concacaf

Dónde ver México vs Estados Unidos: canales y hora del partido del Clásico de la Concacaf | RÉCORD

Rafael Márquez buscará su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana después de empatar sus primeros dos partidos

La Selección Mexicana visitará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en un nuevo capítulo del denominado 'Clásico de la Concacaf'. El partido podrá seguirse por Canal 5, Azteca 7, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube.

El encuentro representará una nueva oportunidad para que Rafael Márquez consiga su primera victoria al frente del Tricolor. México inició esta Fecha FIFA con dos empates consecutivos por 1-1 frente a Colombia y Perú, partidos en los que tuvo que venir de atrás para rescatar la igualdad.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cómo llegan México y Estados Unidos al Clásico de la Concacaf?

Estados Unidos llegará con un panorama diferente después de conseguir victorias en sus partidos amistosos frente a Perú y Chile. Ahora, el conjunto de las Barras y las Estrellas recibirá a México en Arizona en el tercer compromiso de ambos durante esta ventana internacional.

Para el Tricolor será el tercero de los cuatro encuentros programados durante el parón de selecciones. Después de enfrentar a Estados Unidos, los dirigidos por Márquez cerrarán su gira ante Chile el próximo 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, antes de encarar los Cuartos de Final de la Nations League en noviembre.

Estados Unidos en amistoso ante Perú | AFP

El historial entre ambas selecciones favorece a México, que registra 38 victorias, por 24 triunfos de Estados Unidos y 17 empates en 79 enfrentamientos. Además, el Tricolor se impuso en el último duelo entre ambos, el 2-1 en la Final de la Copa Oro 2025.

La rivalidad entre México y Estados Unidos tendrá así un nuevo episodio pese al carácter amistoso del compromiso. Para el equipo de Márquez, el encuentro representará otra oportunidad para continuar con los ajustes de su nuevo proceso antes de regresar a la actividad oficial de Concacaf.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, tras el empate contra Perú | MEXSPORT

¿A qué hora y dónde ver México vs Estados Unidos?