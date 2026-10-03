Así vivió la Hormiga González su debut con México en la Copa del Mundo 2026

El delantero del Olympiacos confesó que una vez que se paró a calentar solo pensó en anotar un gol

La Copa del Mundo 2026 dejó momentos memorables para México. Una de las acciones más recordadas fue el debut de Armando ‘Hormiga’ González, quien en una entrevista contó cómo vivió los momentos previos a ingresar a la cancha del Estadio Banorte durante el juego inaugural entre el Tricolor y la Selección de Sudáfrica.

Podría interesarte Futbol Dónde ver México vs Estados Unidos: canales y hora del partido del Clásico de la Concacaf

¿Cómo vivió la Hormiga su debut en el Mundial?

Durante el día de medios con México previo al amistoso ante Estados Unidos en Glendale, Arizona, Armando González contó cómo vivió los minutos antes de debutar en una Copa del Mundo. El ex delantero de Chivas confesó que desde que se levantó a calentar sabía que era su momento.

Estaba calentando y todo. Primero me dijeron que me parara a calentar, sabía que tenía que estar listo para no ahogarme y entrar fresco. Ya cuando me llaman y sabía que jugar solo estaba pensando en que me tenía que caer una y tenía que meterla”, confesó el delantero.

Armando González y Johan Vásquez en un entrenamiento con la Selección Mexicana durante el Mundial | IMAGO7

Así mismo, el atacante de Olympiacos aseguró que aunque tenía la emoción de anotar en el partido, su principal objetivo era terminar el partido asegurando la victoria sobre Sudáfrica, esto tras llevar una ventaja cómoda en el cierre del juego.

Era terminar ese partido, íbamos ganando pero pues ya con las expulsiones el partido creo que se abrió un poco más, pero teníamos que ganar ese partido, traté de entrar y hacer lo que sabía hacer”, añadió el atacante.

Armando González, jugador de México | IMAGO7

Armando González, de los más jóvenes de México

Dentro de la lista de 26 futbolistas de Javier ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, uno de los nombres que más llamaron la atención fue el de la Hormiga González. El entonces delantero de las Chivas fue uno de los más jóvenes de la lista del estratega, esto gracias a su último año con el Rebaño, siendo campeón de goleo en la Liga MX.

Durante la justa mundialista, con las esencia de los cinco partidos y con Raúl Jiménez y Julián Quiñones en estado de gracias, el atacante de 21 años apenas y pudo ver 14 minutos en el juego correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos.