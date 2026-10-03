Los comentaristas intercambiaron opiniones durante el análisis del América vs Cruz Azul

Andrés Vaca y Marco Cancino protagonizaron una intensa discusión durante una transmisión de TUDN, luego de intercambiar diferentes puntos de vista sobre el próximo enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Estados Unidos. El debate ocurrió durante el análisis posterior al partido amistoso entre América y Cruz Azul disputado en San Diego.

Aunque la mesa analizaba el empate sin goles entre América y Cruz Azul en el Snapdragon Stadium, la conversación derivó hacia el Tricolor y la importancia que tendrá su resultado ante Estados Unidos. Fue entonces cuando las diferencias entre Vaca y Cancino elevaron el tono de la conversación.

Andrés Vaca, TUDN | IMAGO7

¿Por qué discutieron Andrés Vaca y Marco Cancino en TUDN?

Cancino planteó que tanto una victoria como una derrota de México generarán diferentes lecturas alrededor del equipo, aunque consideró que el resultado no puede utilizarse por sí solo para determinar cómo llegará el combinado nacional a la Copa del Mundo.

“No, ya sé, es que somos así, Andrés. Si gana, vamos a priorizar, y no está mal, pero también si pierde hay situaciones que se tienen que considerar, ¿no? No estoy diciendo que con esto lleguemos bien o mal a la Copa del Mundo, porque falta un mundo, pero cuando enfrentemos a Estados Unidos, pues no nos hagamos tontos”, expresó Cancino durante el programa.

Andrés Vaca respondió: “Habla por ti mismo”

Vaca respondió inmediatamente al argumento de su compañero y rechazó que una victoria ante Estados Unidos lo llevara a colocar a México automáticamente por encima del resto de selecciones de la Concacaf. “Habla por ti mismo, habla por ti mismo. Yo, si gana México, voy a decir: ‘Es una victoria, ok’, pero tampoco somos la mejor selección ni somos los reyes de la Concacaf”, señaló.

La conversación continuó cuando los participantes abordaron la diferencia entre el análisis de un resultado y la forma de transmitir un encuentro. “Tú estás hablando de extremos. ¿Entonces ya no narro? ¿Que mi narración ya no sea tan emotiva? Eso no tiene nada que ver. Tú habla por ti”, agregó Vaca durante el intercambio.