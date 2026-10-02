Cruz Azul cumple el sueño de pequeño fan; esta es la historia conmovedora de Ricky

Ricky visita La Noria para realidad su sueño | CAPTURA DE PANTALLA

El aficionado, con cuidados paliativos, conoció a los jugadores del equipo de sus amores

Cruz Azul dio muestra de su solidaridad y empatía al cumplir el sueño de Ricky, un pequeño fan de 15 años, quien después de saber que entraría en cuidados paliativos dejó ver su único deseo y ese era conocer a sus ídolos.

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Historia conmovedora

A través de un video publicado, en Instagram, por Ambulancia de los Deseos el pequeño fan hizo realidad su historia y pudo conocer a los jugadores del Cruz Azul quienes lo recibieron con los brazos abiertos en La Noria.

Entre alegrías y sonrisas los jugadores de La Máquina terminaron por darle uno de los mejores días de su vida, incluso le obsequiaron una camiseta oficial del equipo con el autógrafo incluido.

Ricky en un estado de salud delicado cumple sueño con Cruz Azul, el equipo de sus amores | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuál fue el otro sueño cumplido?

Sin embargo, no fue el único deseo que se hizo realidad para Ricky y es que en aquella visita le pidió al Toro Fernández que le dedicara un gol en su próximo partido y dicho acto fue consumado de manera fantástica.

El delantero del Cruz Azul pudo anotar en el partido ante el Toluca en el Estadio Banorte e hizo el cumplimiento de la promesa que era hacer la seña de la 'R' en honor a Ricky.

Gabriel 'Toro' Fernández, en festejo de gol con Cruz Azul, ante América | MEXSPORT

Fernández se fue a una de las esquina después de su anotación de cabeza y se dirigió al sector de los fotógrafos para que con las dos manos hiciera un gesto que nunca se olvidará.

Posteriormente, el futbolista se arrodilló sin dejar de agitar las manos y lanzando su mirada hacia el cielo para que el momento quedara grabado por la eternidad en la memoria del Cruz Azul.

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