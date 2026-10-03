El influencer apareció en un mano a mano sobre la cancha y burló fácilmente con el balón a su rival

Babuino, integrante de Pláticas del Mal, sacó su talento futbolístico en un mano a mano con Damián "Ruso" Zamogilny en la cancha; sin embargo, el analista de TUDN terminó por ser burlado con un amague y fue fácilmente superado con el balón.

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¿Qué sucedió?

A través de un video publicado en redes sociales se puede apreciar un encuentro, en donde también aparece Santiago Domínguez, otro integrante del podcast de Mike Máquina del Mal.

Ruso Zamogilny en un estadio de la Liga MX | IMAGO7

En dicho fragmento se muestra al influencer iniciando el cara a cara con el balón en sus pies para tratar de superar la defensa del comentarista deportivo pero tan solo unos amagues después lo dejan pagando.

Babuino hace un par de bicicletas y hasta trompica para que enseguida recomponga la dirección del balón, es en ese momento cuando la jugada se ve más profundizada ridiculizando al Ruso Zamogilny.

Pláticas del Mal con Aldo Farías | IG

Finalmente, el creador de contenido logra el panorama claro para al borde del área grande defina con la portería abierta y con ello logra el propósito dejando afuera al exfutbolista.

Video del Ruso Zamogilny desata los comentarios

Los comentarios no se hicieron esperar, en un el video publicado por Diario AS, por parte de los aficionados y rápidamente el momento escaló con las reacciones ante los personajes.

"Ver jugar a Sanuñoly me hace creer que sí entrenó un poco para llegar a primera división", "Y faltó el túnel", "Ruso Zamogilny ya casi te festejamos 02 de noviembre", destacan en Instagram.