El futbolista mexicano aseguró que debe haber 'convicción' además de talento

Dar el salto al fútbol europeo sigue siendo una de las grandes metas para los talentos mexicanos. Tras consolidarse en el Seattle Sounders y concretar su traspaso al Atlético de Madrid en febrero de 2026 (con un contrato colchonero hasta junio de 2030), Obed Vargas se ha posicionado como una voz autorizada para reflexionar sobre lo que realmente se necesita para triunfar en el extranjero.

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En la antesala del clásico entre México y Estados Unidos del 3 de octubre, el mediocampista fue consultado sobre los factores que frenan o impulsan la exportación de futbolistas tricolores. Lejos de ofrecer recetas mágicas o culpar exclusivamente al entorno, Vargas puso el foco en la mentalidad individual.

Obed Vargas en entrenamiento con Atlético de Madrid | AFP

Mentalidad y determinación: el factor decisivo

Aunque admitió que cuestiones de directivas y representantes suelen estar fuera del alcance de los jugadores, el seleccionado nacional destacó que la determinación personal marca la diferencia:

"No te sé decir una respuesta concreta. Quería ir a Europa. Yo lo tenía desde muy chico, desde muy niño. Cuando llegó la oportunidad, no pensarlo dos veces, no arrugarme ante las circunstancias que iba a enfrentar", confesó Obed.

Obed Vargas en entrenamiento con Atlético de Madrid | AFP

A sus 21 años, Vargas resume la fórmula en una sola palabra: convicción. Para el volante, fijarse ese destino desde temprana edad guio cada uno de sus pasos y le permitió asumir los desafíos sin titubeos.

El costo del éxito y la vitrina de la MLS

El camino hacia la élite exige una alta cuota de sacrificio. Adaptarse a la exigencia deportiva, luchar por la titularidad y sobrellevar la lejanía familiar son retos cotidianos en el Viejo Continente. "Yo sabía que iba a ser complicado, pero dije: 'Vamos hacia adelante'. Al final son sacrificios que un jugador tiene que tomar para cumplir los sueños que tenga", reconoció.

Asimismo, Vargas analizó el papel que juega la liga de origen al momento de dar el salto. Desde su perspectiva, la Major League Soccer ha ganado terreno frente a la Liga MX como plataforma de exportación, gracias a su proyección internacional y a una estructura orientada a proyectar jóvenes hacia ligas de mayor jerarquía.

Su trayectoria respalda este argumento: tras debutar con Seattle en 2021 y acumular 158 compromisos oficiales, el mediocentro dio el brinco directo a LaLiga española.

Obed Vargas con la Selección de México en el partido contra Ecuador en el Mundial 2026 | MEXSPORT

"Para mí fue eso, la convicción de querer hacer las cosas bien en Europa y poner el nombre de México en alto", añadió.

El mensaje del mediocampista para las nuevas generaciones es claro y directo: prepararse a fondo, asumir los costos personales y no dudar en dar el paso cuando se presente la ocasión.