Rayadas le quita el invicto al América en una remontada épica y se afianza como líder absoluta de la Liga Femenil

Monterrey vino de atrás para convertirse en el único equipo del circuito rosa con 27 unidades

En un duelo electrizante y repleto de emociones en la cancha del Estadio BBVA, las Rayadas de Monterrey derrotaron 4-3 a América en el partido estelar de la Jornada 10 del Apertura 2026, propinándole su primera derrota del torneo a las azulcremas y quitándoles el invicto.

Con esta victoria de alarido, la escuadra albiazul se afianza en lo más alto al convertirse en la única plantilla de toda la Liga Femenil en alcanzar los 27 puntos, recuperando la punta del sector y provocando que Tigres mantuviera el liderato del Grupo A únicamente durante 90 minutos tras su triunfo previo ante Pumas.

Pese a la caída en la Sultana del Norte, las Águilas se mantienen en los primeros puestos de la tabla del sector B.

Priscila da Silva con América en la Liga MX Femenil | IMAGO7

El encuentro arrancó con máxima intensidad y fue la escuadra local la que pegó primero gracias a una gran definición de Valarie Vargas. Sin embargo, la respuesta de la escuadra de Coapa fue contundente y dio vuelta a la pizarra antes del descanso.

Irene Guerrero emparejó las acciones, seguido de un desafortunado autogol de Valeria del Campo y una correcta ejecución desde los once pasos de Geyse que mandó al América al vestidor con una ventaja parcial de 1-3.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga MX Femenil| IMAGO7

Voltereta albiazul en la segunda mitad y las bajas para la Fecha FIFA

Para la parte complementaria, las dirigidas por Amandine saltaron al terreno de juego con una postura arrolladora y orquestaron una voltereta memorable comandada por Chavarin.

La delantera se despachó con un doblete fulminante para empatar el marcador, dejando el escenario listo para que Valarie Vargas marcara su segundo gol de la noche y firmara el 4-3 definitivo que hizo vibrar al Gigante de Acero.

Tras este vibrante compromiso, ambas escuadras harán un paréntesis en la competencia para encarar la Fecha FIFA. El saldo resulta más exigente para la plantilla azulcrema, ya que el América sufrirá un mayor número de ausencias al ceder a varias de sus principales figuras internacionales y seleccionadas nacionales (destacando la convocatoria de sus jugadoras brasileñas y referentes mexicanas) que deberán romper concentración en las próximas horas.