¿Rafa Márquez hacía toda la chamba? Jesús Gallardo ventila a Javier Aguirre como DT de la Selección Mexicana

El futbolista destacó que el Káiser era el encargado de los entrenamientos

Previo al duelo entre Estados Unidos y México; Jesús Gallardo hizo una revelación, sin querer, sobre Rafa Márquez y terminó por dejar mal parado a Javier Aguirre durante su paso como DT de la Selección Mexicana.

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En una pequeña rueda de prensa con los reporteros, el jugador del Toluca destacó sobre si hay una diferencia con el Káiser como nuevo estratega del Tri; sin embargo, dejó ver que el 'Vasco' no estaba al 100 por ciento dentro de los ejercicios de entrenamientos.

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

¿Qué dijo Gallardo?

"Lo que pasa es que en el proceso de Javier todos los entrenamientos eran con Rafa, Rafa hacía casi todos los ejercicios y estamos acostumbrados a hacer los mismos entrenamientos", destacó.

Posteriormente, el futbolista destacó "Creo que la diferencia solo era el cargo", mencionó entre risas durante la previa del juego ante el rival de mayor renombre en la zona de Concacaf.

Jesús Gallardo, jugador de la Selección Mexicana, en un entrenamiento | IMAGO7

Sobre el rival en turno, Gallardo destacó que en la mente está el triunfo: “Sabemos que es el rival número uno de México, obviamente, históricamente. Entonces, nada, hay que estar tranquilos y salir a ganar. La rivalidad siempre está y queremos ganar siempre."

“Lo importante es salir a ganar, tratar de seguir mejorando y haciendo bien lo que nos pide Rafa”, catapultó el lateral y reciente mundialista con la Selección Mexicana al mando de Javier Aguirre.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La rivalidad entre México vs Estados Unidos

Con 38 victorias la Selección Mexicana comanda el historial por 24 triunfos de Estados Unidos y 17 empates en 79 enfrentamientos. Además, el Tricolor se impuso en el último duelo entre ambos, el 2-1 en la Final de la Copa Oro 2025.

La rivalidad entre México y Estados Unidos destaca con un nuevo episodio, ahora con Rafa Márquez como DT pero que no desconoce la rivalidad debido a que en múltiples ocasiones se enfrentó al archirrival.