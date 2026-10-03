Pochettino elogia a Rafa Márquez; estas fueron las palabras previo al Estados Unidos vs México

Rafa Márquez en el partido amistoso de la Selección ante Colombia | MEXSPORT

El entrenador argentino augura un futuro de éxito para el mexicano como DT

Mauricio Pochettino, probado entrenador de la elite, dedicó palabras de elogios a Rafa Márquez, quien ha comenzado su andar como DT, asegurando que le espera un gran futuro como estratega, en la previa del Estados Unidos vs Selección Mexicana.

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El argentino destacó la calidad del exdefensa mencionando que tiene el conocimiento y que solo es cuestión de tiempo para demostrarlo en su equipo: “Tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador."

"El conocimiento del juego lo tiene, le falta solamente el tiempo para demostrar su calidad. Ha tenido muy buenos maestros, entrenadores. Puede hacerlo muy bien en México”, resaltó el seleccionador de los Estados Unidos.

Rafa Márquez en rueda de prensa | IMAGO7

Asimismo, se dio el tiempo para lanzar otros elogios para el futbol mexicano: "“México siempre ha sido una cantera de futbolistas de mucho talento y calidad. Necesita el tiempo para plasmar el juego del equipo y partimos de jóvenes que vienen apareciendo que necesitan el tiempo para desarrollarse en la Selección”.

Rafa Márquez en el banquillo de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo sobre la rivalidad EUA vs México?

Otro de los temas que tocó Mauricio Pochettino fue la rivalidad entre Estados Unidos y México dentro del futbol, pero sorprendió al destacar su punto de vista: "Para mí es difícil encontrar esa rivalidad.

"Por supuesto que la entiendo, son países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común, está claro que existe esa rivalidad, es como Argentina y Uruguay o Brasil. Entiendo la rivalidad, eso lo acepto, pero a mí la rivalidad con México me da lo mismo”, terminó confesando."

Sin embargo, también agregó que este partido van sí o sí a ganarlo sin importar el rival de enfrente: "Uno cuando es competitivo quiere ganar siempre, pero por ti, no porque juegues en contra de alguien, pero entiendo este folclore del futbol y bueno hay que alimentarlo porque también es lo bonito de todo esto”.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

¿Cómo llega EUA y México a este amistoso?