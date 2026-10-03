Los mexicanos que enfrentarán por primera vez a Estados Unidos con la mayor

Raúl Rangel, Álvaro Fidalgo, Armando González, Mateo Chávez, Erik Lira e Isaías Violante no han disputado un México vs Estados Unidos

La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafael Márquez tendrá una prueba especial este sábado, cuando el Tricolor se mida con Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona. Además de representar uno de los partidos de mayor rivalidad en la Concacaf, el encuentro podría significar el debut de varios futbolistas en este enfrentamiento con el combinado mayor.

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Raúl Rangel, Álvaro Fidalgo, Armando González, Mateo Chávez, Erik Lira e Isaías Violante nunca han disputado dentro de la cancha un México vs. Estados Unidos con el combinado absoluto.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La ‘Hormiga’, una de las opciones en ataque

Entre los nombres que podrían vivir esta experiencia aparece Armando González. El delantero recibió minutos importantes durante esta gira por Estados Unidos y forma parte de las nuevas opciones ofensivas consideradas durante el inicio del proceso de Rafael Márquez.

Su presencia se suma a la de otros elementos que buscan consolidarse con el Tricolor en esta renovación generacional.

Rafa Márquez durante el partido amistoso ante Perú | IMAGO7

Fidalgo y Lira, ante un nuevo reto

Álvaro Fidalgo y Erik Lira también están contemplados entre los jugadores que tampoco han enfrentado a Estados Unidos, para ambos, el Clásico de Norteamérica representaría una nueva experiencia dentro del proceso que encabeza Márquez.

A ellos se agregan Raúl Rangel, Mateo Chávez e Isaías Violante, quienes forman parte de una convocatoria en la que el cuerpo técnico continúa evaluando diferentes alternativas.

Jugadores del Tri seguirán aprendiendo el estilo de Rafa Márquez | Imago7

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