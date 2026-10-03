La nueva etapa de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafael Márquez tendrá una prueba especial este sábado, cuando el Tricolor se mida con Estados Unidos en el State Farm Stadium de Arizona. Además de representar uno de los partidos de mayor rivalidad en la Concacaf, el encuentro podría significar el debut de varios futbolistas en este enfrentamiento con el combinado mayor.
Hace 21 años fueron Campeones del Mundo y hoy están en el olvido: esto pasó con los jugadores de la Selección Mexicana Sub 17
Raúl Rangel, Álvaro Fidalgo, Armando González, Mateo Chávez, Erik Lira e Isaías Violante nunca han disputado dentro de la cancha un México vs. Estados Unidos con el combinado absoluto.
La ‘Hormiga’, una de las opciones en ataque
Entre los nombres que podrían vivir esta experiencia aparece Armando González. El delantero recibió minutos importantes durante esta gira por Estados Unidos y forma parte de las nuevas opciones ofensivas consideradas durante el inicio del proceso de Rafael Márquez.
Su presencia se suma a la de otros elementos que buscan consolidarse con el Tricolor en esta renovación generacional.
Fidalgo y Lira, ante un nuevo reto
Álvaro Fidalgo y Erik Lira también están contemplados entre los jugadores que tampoco han enfrentado a Estados Unidos, para ambos, el Clásico de Norteamérica representaría una nueva experiencia dentro del proceso que encabeza Márquez.
A ellos se agregan Raúl Rangel, Mateo Chávez e Isaías Violante, quienes forman parte de una convocatoria en la que el cuerpo técnico continúa evaluando diferentes alternativas.
Sandoval y Camberos ya saben lo que es vencer a EUA
Aunque todavía no han disputado este enfrentamiento con el primer equipo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos ya tienen un antecedente ante Estados Unidos. Ambos futbolistas participaron recientemente en el Premundial Sub 20, donde México consiguió derrotar al combinado estadounidense