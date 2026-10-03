Gil Mora y Cavan Sullivan, dos joyas del futbol que comparan su valor y sus números

Gilberto Mora y Cavan Sullivan, dos de las actuales joyas de la CONCACAF | Imago7

Dos de los jugadores promesas de la CONCACAF se enfrentan esta noche en el Clásico de la zona

Gilberto Mora y Cavan Sullivan representan a las nuevas generaciones del futbol de México y Estados Unidos, dos jóvenes que comienzan a llamar la atención por su talento y proyección internacional. Ambos han logrado abrirse camino en el futbol profesional a una edad temprana, aunque sus recorridos y estadísticas muestran diferencias entre sus respectivos procesos.

¿Cuánto cuestan las nuevas joyas?

En cuanto a su valor de mercado, Gil Mora aparece con una estimación de 25 millones de euros , mientras que Cavan Sullivan registra una valoración de 10 millones.

El mediocampista mexicano ha destacado con los Xolos de Tijuana, donde ha mostrado capacidad para participar en el ataque y marcar diferencia en el último tercio de la cancha. Durante la temporada 2026-27, Mora registraba cinco goles y una asistencia en siete partidos de liga, números que reflejan su aportación ofensiva pese a su corta edad.

Cavan Sullivan en partido con el Philadelphia Union | MEXSPORT

Por su parte, Sullivan ha comenzado a construir su camino con el Philadelphia Union de la MLS. En la temporada 2026 acumulaba siete goles y 12 asistencias en 24 encuentros de liga, estadísticas que muestran su capacidad para generar oportunidades y participar directamente en las anotaciones de su equipo.

Y con sus selecciones...

En el plano internacional, Mora cuenta con mayor recorrido en la selección mayor de México. El futbolista de Tijuana debutó con el combinado nacional en junio de 2025 y tuvo participación en el Mundial de 2026, donde cuenta con 13 partidos y una anotación.

Sullivan, en cambio, dio el salto a la selección absoluta de Estados Unidos en septiembre de 2026, después de destacar en las categorías juveniles. Sus primeras apariciones con el combinado estadounidense marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera, con la posibilidad de buscar un lugar dentro de un equipo que continúa incorporando talento joven.

Gil Mora en el Estadio Akron | Imago7