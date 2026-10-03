¡De la crisis a la renovación! La turbulenta era de Pochettino con Estados Unidos

El técnico llegó en 2024 con la misión de transformar a Estados Unidos y vivió etapas rescatables y otras que generaron dudas

Mauricio Pochettino vivió una gestión de contrastes al frente de la Selección de Estados Unidos, ya que desde su llegada en septiembre de 2024, el argentino pasó de enfrentar una fuerte crisis de resultados y cuestionamientos por el funcionamiento del equipo a conseguir algunos de los mejores resultados recientes del combinado estadounidense y recibir la confianza para continuar hasta el Mundial de 2030.

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Un inicio complicado para Pochettino

El estratega fue anunciado el 10 de septiembre de 2024, después de su paso por el Chelsea. Su primera etapa tuvo rápidamente un golpe ante México, al caer 2-0 en Guadalajara.

Los problemas se hicieron todavía más evidentes durante 2025. Estados Unidos encadenó derrotas ante Panamá, Canadá y Turquía, mientras que el 4-0 frente a Suiza fue señalado como uno de los peores resultados de su proceso.

Jugadores de Estados Unidos celebrando un gol ante Turquía | AP

A ello se sumaron cuestionamientos por la falta de un estilo de juego definido, el funcionamiento ofensivo y algunas decisiones en la gestión de la plantilla. Incluso figuras como Clint Dempsey criticaron actuaciones del equipo y la poca contundencia mostrada pese al talento disponible.

Del golpe ante México a sus mejores resultados

La derrota 2-1 frente a México en la Final de la Copa Oro 2025 volvió a poner a Pochettino bajo presión y mantuvo los cuestionamientos sobre su rendimiento frente al principal rival de la zona.

Sin embargo, el equipo también consiguió resultados destacados. En 2026, Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay, en lo que fue presentado como una de las mejores exhibiciones de su era, y posteriormente venció 4-1 a Paraguay en el Mundial.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

Además, superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en una eliminatoria mundialista, antes de quedar eliminado en octavos de final frente a Bélgica por 4-1.

Pochettino seguirá hasta 2030

Pese a la eliminación y al irregular recorrido, la Federación de Futbol de Estados Unidos decidió mantener al argentino. En agosto de 2026 anunció su renovación hasta el Mundial de 2030.