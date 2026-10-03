Mauricio Pochettino vivió una gestión de contrastes al frente de la Selección de Estados Unidos, ya que desde su llegada en septiembre de 2024, el argentino pasó de enfrentar una fuerte crisis de resultados y cuestionamientos por el funcionamiento del equipo a conseguir algunos de los mejores resultados recientes del combinado estadounidense y recibir la confianza para continuar hasta el Mundial de 2030.
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Un inicio complicado para Pochettino
El estratega fue anunciado el 10 de septiembre de 2024, después de su paso por el Chelsea. Su primera etapa tuvo rápidamente un golpe ante México, al caer 2-0 en Guadalajara.
Los problemas se hicieron todavía más evidentes durante 2025. Estados Unidos encadenó derrotas ante Panamá, Canadá y Turquía, mientras que el 4-0 frente a Suiza fue señalado como uno de los peores resultados de su proceso.
A ello se sumaron cuestionamientos por la falta de un estilo de juego definido, el funcionamiento ofensivo y algunas decisiones en la gestión de la plantilla. Incluso figuras como Clint Dempsey criticaron actuaciones del equipo y la poca contundencia mostrada pese al talento disponible.
Del golpe ante México a sus mejores resultados
La derrota 2-1 frente a México en la Final de la Copa Oro 2025 volvió a poner a Pochettino bajo presión y mantuvo los cuestionamientos sobre su rendimiento frente al principal rival de la zona.
Sin embargo, el equipo también consiguió resultados destacados. En 2026, Estados Unidos goleó 5-1 a Uruguay, en lo que fue presentado como una de las mejores exhibiciones de su era, y posteriormente venció 4-1 a Paraguay en el Mundial.
Además, superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en una eliminatoria mundialista, antes de quedar eliminado en octavos de final frente a Bélgica por 4-1.
Pochettino seguirá hasta 2030
Pese a la eliminación y al irregular recorrido, la Federación de Futbol de Estados Unidos decidió mantener al argentino. En agosto de 2026 anunció su renovación hasta el Mundial de 2030.