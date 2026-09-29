El estratega de la Selección de Estados Unidos opinó sobre la posibilidad de que su colega tome las riendas de la Roja

En el marco de la primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Estados Unidos se medirá a su similar de Chile en un amistoso en St. Louis. Previo a este compromiso, el seleccionador del conjunto norteamericano, Mauricio Pochettino, en conferencia de prensa abordó el presente del fútbol chileno y llenó de elogios a la figura de Manuel Pellegrini.

Primero cuestionado sobre la actualidad del conjunto andino, que se perdió las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo, el argentino fue cauteloso y prefirió no hacer un juicio sobre dicha situación. Pochettino admitió no conocer los pormenores internos, aunque expresó su deseo de que el equipo recupere el protagonismo continental.

Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT

"Es difícil dar una opinión porque no tengo suficiente información sobre el proceso de Chile en los últimos años; no sería adecuado ni respetuoso de mi parte opinar sin todos los fundamentos. Espero de corazón que Chile logre encaminarse para volver a competir al más alto nivel y luchar por clasificar a la Copa del Mundo, ya que merece estar entre las mejores selecciones de Sudamérica", señaló.

¿Qué opinió Pochettino sobre Pellegrini y su posible llegada a Chile?

Manuel Pellegrini actualmente sigue en el banquillo de Real Betis en LaLiga de España, pero su contrato finaliza en junio del próximo año. En ese contexto, han circulado rumores sobre su posible llegada para un nuevo proceso al frente de la Roja. Al respecto, Pochettino se limitó a hablar de su experiencia con el estratega, a quien consdieró como muy capaz de hacerse cargo de Chile.

Manuel Pellegrini en un partido amistoso con Betis en 2023 | MEXSPORT

"Mi vínculo con Manuel comenzó hace muchos años en un Sudamericano juvenil, cuando yo tenía 17 o 18 años y él estaba a cargo de la Sub-20 de Chile. Recuerdo haberme enfrentado a ellos en el partido inaugural. Con el paso del tiempo construimos una gran relación. Su trayectoria en Europa sigue siendo extraordinaria y digna de admiración. Si algún día decide volver a Chile para dirigir a su selección, para ellos representaría un auténtico honor contar con un entrenador de su jerarquía", concluyó Pochettino.

¿Cuándo y a qué hora juega Estados Unidos vs Chile?

El compromiso entre estas dos selecciones está programado para este martes 29 de septiembre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). El equipo de las barras y las estrellas llega luego de vencer 4-1 a Perú el pasado sábado, mientras que la Roja cayó ese día 1-0 contra Canadá.