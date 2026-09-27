Estados Unidos golea a Perú en amistoso; Pochettino apuesta por una nueva era

La Selección de las Barras y las Estrellas inició una nueva etapa tras el Mundial con una victoria ante Perú

La Selección de Estados Unidos comenzó una nueva etapa tras el Mundial con una goleada de 4-1 sobre Perú en Orlando. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino apostó por el talento joven y consiguió una victoria en la que cuatro futbolistas distintos se hicieron presentes en el marcador.

Justin Ellis, Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter anotaron para el conjunto estadounidense, mientras que Gianluca Lapadula marcó el único tanto de Perú. Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por una decisión arbitral que generó reclamos por parte del combinado sudamericano.

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Justin Ellis y Gianluca Lapadula protagonizan el inicio del partido

Estados Unidos tomó la ventaja apenas al minuto 4, cuando el debutante Justin Ellis, de 19 años, consiguió el primer gol del encuentro. La respuesta peruana llegó al cuarto de hora, gracias a Gianluca Lapadula, quien volvió a jugar con su selección después de 18 meses de ausencia.

El delantero ítalo-peruano aprovechó una asistencia de Yoshimar Yotún para establecer el 1-1. Durante la primera mitad, Perú consiguió competir ante el conjunto local, aunque el desgaste físico y las condiciones climáticas de Orlando, con temperaturas superiores a los 28 grados y mucha humedad, complicaron el desarrollo del encuentro.

Estados Unidos en amistoso ante Perú | AFP

Polémico penalti cambia el rumbo del Estados Unidos vs. Perú

El partido tomó otro rumbo en el minuto 66, cuando Mathis Albert cayó cerca del área tras un contacto con Jesús Pretell. El árbitro señaló penalti, pese a que la acción aparentaba haberse producido fuera del área. La decisión provocó protestas de los futbolistas peruanos, en un encuentro que no contó con VAR.

Malik Tillman fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el 2-1 para Estados Unidos. Apenas cinco minutos después, Julian Hall, de 18 años, amplió la ventaja con el tercer tanto del equipo de Pochettino.

En el tiempo añadido, Sebastian Berhalter sentenció el encuentro con un disparo desde fuera del área que significó el 4-1 definitivo.

Estados Unidos inició su nueva etapa con una victoria contundente, mientras que Perú comenzó su gira por Norteamérica con una derrota antes de enfrentar a México el próximo 29 de septiembre en Harrison, Nueva Jersey.