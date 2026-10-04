¡De último momento! 'Chucky' Lozano es baja para el partido ante Estados Unidos

El jugador del LA Galaxy se lesionó durante el entrenamiento del Tri y causó baja para el partido

Hirving Lozano quedó descartado para el partido de esta noche entre México y Estados Unidos, luego de presentar una lesión de isquiotibiales izquierdos durante el entrenamiento del conjunto nacional previo al compromiso.

¿Qué fue lo que sucedió?

La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informó que el futbolista sintió ayer una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales de la pierna izquierda, situación que encendió las alarmas dentro de la concentración mexicana.

Hirving Lozano en amistosos vs Colombia con México | IMAGO7

Este viernes, Lozano fue sometido a una resonancia magnética para conocer la gravedad de la molestia. Los estudios confirmaron que el atacante presenta una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que no estará disponible para enfrentar al conjunto de las Barras y las Estrellas.

La baja representa una ausencia importante para México, que tendrá que afrontar el duelo ante Estados Unidos sin uno de sus elementos de mayor experiencia en el ataque. El cuerpo técnico deberá realizar ajustes para suplir al jugador del Selección de fútbol de México.

Además, se informó que Lozano dejará la concentración mexicana mañana para regresar a su club y continuar con el proceso de recuperación, por lo que será su equipo el encargado de darle seguimiento a la lesión y determinar los tiempos para su regreso a las canchas.