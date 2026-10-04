México presenta su alineación para enfrentar a Estados Unidos; Gilberto Mora queda fuera

Rafa Márquez presenta su alineación para enfrentar a Estados Unidos

La Selección Mexicana presentó su alineación para enfrentar a Estados Unidos, en un compromiso en el que Rafael Márquez apostará por un once con Raúl Rangel en la portería y Santiago Giménez como una de las principales referencias en el ataque tricolor.

¿Quiénes saltan al terreno de juego?

El equipo mexicano saltará al terreno de juego con Rangel bajo los tres palos; Israel Reyes, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo conformarán la línea defensiva.

En el mediocampo estarán Erik Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda, mientras que Santiago Sandoval, Santiago Giménez y Roberto Alvarado integrarán el frente ofensivo.

Jugadores de la Selección Mexicana en celebración| MEXSPORT

¿Por qué Gilberto Mora no está?

Una de las ausencias para este encuentro será la de Gilberto Mora, quien no estará disponible debido a las molestias en el tobillo.

El cuerpo técnico decidió no arriesgar al joven futbolista, priorizando su recuperación para evitar que la situación pueda agravarse.

De esta manera, México afrontará el compromiso ante Estados Unidos con una alineación que buscará responder en un partido de alta exigencia, en el que el conjunto tricolor tendrá la oportunidad de medir su funcionamiento ante uno de sus principales rivales de la región.