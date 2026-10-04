Fue figura de México en el Mundial y hoy el Tala Rangel se equivoca, es abucheado y se convierte en el villano ante Estados Unidos

El portero mexicano vivió uno de los capítulos más complejos de su carrera al ceder balones clave que el conjunto estadounidense

El Tala Rangel vivió una noche complicada bajo los tres postes de la Selección Mexicana, en un partido donde Estados Unidos ya derrota 2-0 al conjunto dirigido por Rafael Márquez y todavía quedan minutos por disputarse.

El primer golpe llegó al 28’, cuando Julián Hall apareció para empujar el balón al fondo de las redes. La jugada comenzó con un ligero error de Rangel, quien no logró quedarse con la pelota y dejó el esférico suelto dentro del área, situación que aprovechó el delantero estadounidense para poner el 1-0.

Raúl Rangel ante Estados Unidos l IMAGO7

México intentó reaccionar, pero en la segunda mitad llegó otro error grave del guardameta. Al 62’, Rangel regaló la pelota a Cavan Sullivan, dejando al futbolista estadounidense con la posibilidad de disparar desde fuera del área y con el arco abierto.

Más allá de los goles, el guardameta mexicano ha mostrado algunas dificultades para darle seguridad al equipo en una noche en la que Estados Unidos ha conseguido aprovechar sus oportunidades frente al arco.

Error de Tala Rangel y Estados Unidos se adelanta ante México | MEXSPORT