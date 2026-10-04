Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Estados Unidos / Micrófono de TUDN | MEXSPORT / IMAGO7

El homenaje al entrenador de la Selección Mexicana provocó comentarios negativos en redes sociales por la participación de cronistas de TUDN

El corrido dedicado a Rafael Márquez previo al partido entre México y Estados Unidos no pasó inadvertido en redes sociales. Aunque la pieza de Banda La Alterada buscó rendir homenaje a la trayectoria del actual entrenador del Tricolor, varios aficionados reaccionaron con críticas al contenido y a la participación de los cronistas Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Alex de la Rosa.

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La presentación generó comentarios negativos en X, donde algunos usuarios cuestionaron principalmente la aparición de los integrantes de TUDN en el homenaje. Entre las reacciones se calificó la dinámica como "ridícula" y también se cuestionó que comentaristas y narradores formaran parte de este tipo de contenidos alrededor de las transmisiones de futbol.

¿Qué dijeron los aficionados sobre el corrido de Rafael Márquez?

"¿En qué momento los comentaristas y narradores se apropiaron de las transmisiones de futbol?", escribió uno de los usuarios que reaccionaron al video. Otro comentario apuntó directamente contra Julio Ibáñez y criticó su participación en la interpretación realizada para reconocer al entrenador mexicano.

Las reacciones continuaron con mensajes que calificaron de manera negativa la dinámica. Algunos aficionados consideraron innecesario el contenido presentado alrededor del México contra Estados Unidos, mientras otros dirigieron sus críticas hacia Televisa y la forma en la que sus integrantes participaron en el homenaje.

El corrido fue compuesto por Banda La Alterada y contó con la presencia de Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Alex de la Rosa. La agrupación explicó que la intención fue reconocer la trayectoria de Márquez: "Es el más grande ídolo de la selección. Nos tocó vivirlo todo y sufrirlo todo con él".

Andrés Vaca, TUDN | IMAGO7

El homenaje a Rafael Márquez que dividió opiniones

La canción repasó diferentes etapas de la carrera del llamado Káiser de Michoacán, desde sus orígenes y su paso por Atlas hasta su trayectoria en Europa con Mónaco y Barcelona. También recordó su etapa como capitán de la Selección Mexicana y las cinco Copas del Mundo que disputó con el Tricolor.

El tema igualmente hizo referencia a su nueva faceta desde el banquillo. Después de formar parte del proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026, Márquez tomó las riendas de la Selección Mexicana para encabezar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.