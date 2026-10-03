Lola Gallardo, futbolista del Atlético de Madrid, incursionará en una nueva industria

Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid Femenino, anunció una nueva faceta fuera de las canchas con el lanzamiento de una cuenta de contenido exclusivo en internet, proyecto con el que busca acercar a sus seguidores a distintos aspectos de su vida como futbolista profesional y también de su día a día.

El producto de la arquera española no estará enfocada en la sexualización de su imagen, sino en mostrar de una manera más cercana cómo es la vida de una jugadora de alto nivel. La intención será compartir momentos que normalmente no aparecen en las transmisiones o publicaciones habituales de redes sociales.

Lola Gallardo es abrazada por una compañera | X:@AtletiFemenino

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gallardo confirmó personalmente la puesta en marcha de este proyecto y explicó que sus seguidores podrán conocer más de cerca sus rutinas.

¿De qué tratará su contenido?

Entre el contenido que pretende ofrecer estarán sus entrenamientos, preparación física y las actividades que realiza antes de afrontar un partido. La capitana también utilizará este espacio para mostrar algunos detalles de su vida personal, especialmente una etapa muy importante que atraviesa actualmente: la llegada de su primer hijo.

Lola Gallardo en un partido con el Atlético de Madrid Femenino | X:@AtletiFemenino

De esta manera, la futbolista combinará su faceta profesional con experiencias personales que forman parte de su presente. Gallardo también adelantó que su contenido no se limitará al futbol.

Otros contenidos exclusivos

La ibérica tiene previsto compartir actividades que forman parte de su rutina y sus intereses personales, entre ellas la cocina, el pádel, la moda y los viajes, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia de quién es fuera del terreno de juego.

Lola Gallardo en un entrenamiento | X:@AtletiFemenino

Con esta propuesta, la guardameta busca establecer una conexión diferente con sus seguidores y permitirles conocer el esfuerzo que existe detrás de la preparación de una futbolista profesional. Desde las sesiones de entrenamiento hasta los momentos de descanso, el proyecto pretende mostrar una perspectiva más cotidiana de su carrera.