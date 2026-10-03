Los Potros aprovecharon la tendencia de videos hechos con IA para juntar al técnico azulgrana con el narrador de TV Azteca y recordar, de manera divertida, el famoso desencuentro que protagonizaron

Atlante aprovechó una de las tendencias que más han circulado en redes sociales para protagonizar un peculiar “reencuentro” entre Miguel Herrera y Christian Martinoli. Los Potros publicaron un video generado con inteligencia artificial en el que se observa al actual técnico azulgrana junto al narrador de TV Azteca, ambos cantando.

De esta manera, Atlante aprovechó la colaboración con la televisora para recordar una de las rivalidades más conocidas del futbol mexicano, aunque esta vez con una versión completamente distinta gracias a la inteligencia artificial.

Atlante recuerda a Piojo Herrera y Martinoli con IA

A través de sus redes sociales, los Potros compartieron el video en el que Herrera y Martinoli aparecen cantando juntos, algo que difícilmente habría ocurrido de esta manera en la vida real debido al conocido antecedente entre ambos.

“Podrán haber hecho mil versiones, pero ninguna como esta. El crossover que todos querían ver. Esta aura solo te la da ser Azulgrana y los #ViernesBotaneros de @AztecaDeportes”, escribió el club al compartir la publicación.

El momento fue aprovechado por Atlante para sumarse a la tendencia de contenidos creados con inteligencia artificial y, al mismo tiempo, generar una referencia a la relación que existe entre Herrera y TV Azteca.

Christian Martinoli y Miguel Herrera | IG/IMAGO7

El antecedente entre Piojo Herrera y Martinoli

La relación entre Miguel Herrera y Christian Martinoli quedó marcada por el episodio ocurrido después del Mundial de Brasil 2014, cuando el entonces técnico de la Selección Mexicana protagonizó un momento incómodo con el narrador de TV Azteca.

Desde el conflicto que hubo, el técnico dejó de dirigir a la Selección en 2015; desde entonces, ambos han protagonizado diferentes referencias públicas relacionadas con aquel episodio, convirtiendo su desencuentro en uno de los capítulos más recordados de la historia reciente de la Selección Mexicana.

Años después, Miguel Herrera ha expresado públicamente su arrepentimiento, catalogándolo como el error más grande de su carrera profesional, reconociendo que le faltó frialdad en un momento de éxito deportivo.

Aunque se han cruzado en palcos de transmisión durante torneos posteriores como el Mundial de Qatar, ambos mantienen una distancia absoluta y su relación quedó fracturada de forma definitiva.