Atlante entre los mejores en regla de menores ¿Quiénes son los juveniles que utiliza Miguel Herrera?

Miguel Herrera dando indicaciones a Maximiliano Garcia en la Leagues Cup | MEXSPORT

Los Potros acumulan 1,630 minutos con futbolistas nacidos en 2004 y posteriores en el Apertura 2026

El regreso del Atlante a la Liga MX también esta acompañado por una importante presencia de futbolistas jóvenes. Después de 10 jornadas del Apertura 2026, los Potros acumulan 1,630 minutos con jugadores considerados dentro de la Regla de Menores, de acuerdo con los registros de la Liga MX.

Con esta cifra, el conjunto dirigido por Miguel Herrera aparece entre los clubes que más participación le da a futbolistas de estas generaciones. El registro contempla a siete jugadores, distribuidos entre nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007 o posteriores

Miguel Herrera, técnico de Atlante, en la Leagues Cup 2026 | AP

¿Quiénes son los jóvenes del Atlante?

Uno de los nombres que destaca es Cristóbal Alfaro, defensor de 19 años que llegó procedente de Pachuca. El zaguero encontró oportunidades en el primer equipo y registra 188 minutos en el Apertura 2026, convirtiéndose en una de las apuestas juveniles de Herrera.

También aparece Octavio Vázquez, mediocentro ofensivo de 21 años, quien está teniendo participación dentro del esquema azulgrana y es uno de los elementos jóvenes que más presencia está teniendo en el plantel.

En el ataque está Luis Puente, delantero de 23 años que está teniendo participación con los Potros y aporta minutos dentro de la categoría correspondiente a su edad.

Luis Puente, celebrando una anotación de Atlante en el apertura 2026 | IMAGO7

Una plantilla que también incorporó juventud

Atlante complementó su plantel con otros futbolistas jóvenes. Joaquín Moxica, delantero de 20 años, llegó a préstamo procedente de Monterrey para ampliar las alternativas ofensivas.

Mientras que Walter Portales, defensor de 22 años y mexicoamericano, también se incorporó como parte de la dinámica de rejuvenecimiento del equipo.

Joaquín Moxica, futbolista de atlante enfrentando a Pachuca en el Apertura 2026 | IMAGO7