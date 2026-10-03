¡“Memueble”! Enrique Burak y Toño de Valdés se burlan de Memo Schutz previo a la Final de La Casa de los Famosos

Los comentaristas de TUDN pidieron votar por su compañero para ganar el famoso reality show, aprovecharon para lanzar bromas

Enrique Burak y Toño de Valdés dejaron de lado por un momento los análisis deportivos para burlarse de su compañero Memo Schutz, quien se encuentra entre los finalistas de La Casa de los Famosos. A unas horas de conocer al ganador del reality show de Televisa, los comentaristas de TUDN pidieron al público votar por el periodista, aunque lo hicieron con una serie de bromas que provocaron risas.

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¿Qué dijeron Burak y Toño de Valdés?

Durante su intervención, Burak no dejó pasar la oportunidad de hacer referencia a la discreta participación de Schutz dentro de la competencia y lo bautizó con un apodo que rápidamente llamó la atención: “Memueble”.

La ocurrencia provocó las risas de sus compañeros y abrió la puerta para que Toño de Valdés también lanzara comentarios sobre la manera en que Memo ha logrado mantenerse dentro de la casa hasta llegar a la última etapa del programa.

Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra | ESPECIAL

Toño de Valdés reconoció que su compañero había conseguido llegar a la Final, aunque atribuyó parte de su estrategia a mantenerse alejado de los reflectores y evitar protagonizar momentos que lo pusieran en riesgo de ser eliminado.

Yo creo que llega al domingo, ha jugado muy bien, como dicen por ahí escondiendo todas sus carencias, jugó escondidito”, comentó Toño entre risas.

Burak no tardó en responder con otra broma sobre el desempeño de Schutz en el reality show: “No lo nominaron porque se olvidaron que ahí estaba”, señaló el narrador deportivo, quien continuó con las burlas hacia su colega.

Pese a los comentarios, ambos comunicadores aprovecharon el espacio para invitar a la audiencia a respaldar a Memo en la votación final, aunque dejaron claro que su apoyo estaría acompañado de más bromas sobre su participación en el programa.

Con la confirmación de Memo Schutz, el reality ya suma 15 habitantes rumbo al estreno de su cuarta temporada./ Captura de pantalla

Toño de Valdés y Burak bromean con que Memo no regrese

La petición de votos no estuvo exenta de condiciones. Toño de Valdés invitó al público a apoyar a su compañero, pero añadió una frase que convirtió el llamado en otra oportunidad para bromear sobre su futuro dentro de la televisión.

Voten con Memo, pero con la mención de que se quede hasta febrero”, expresó Toño, en referencia a que Schutz prolongara su estancia en el reality show.

Por su parte, Burak aseguró que esperaba que la participación de su compañero terminara definitivamente con la Final, sin importar el resultado que obtuviera en la competencia.

Me estoy decepcionando, pase lo que pase el domingo él sale ya de esa casa, se acabó la ovación allá y acá. Ya ni modo, no sé si habrá chance de meterlo a La Granja”, comentó entre risas, en otra referencia a los programas de telerrealidad.

La Final de La Casa de los Famosos está programada para el domingo 4 de octubre, fecha en la que se conocerá al ganador de esta edición. Memo Schutz buscará quedarse con el triunfo, mientras sus compañeros de TUDN ya se encargaron de convertir su participación en uno de los temas de conversación con sus particulares bromas.