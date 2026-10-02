El actor y la periodista deportiva encabezarán uno de los 12 equipos que participarán en la temporada inaugural del novedoso campeonato Vendetta Race

Julián Gil y Valeria Marín incursionarán en el automovilismo de competición como responsables de una de las 12 escuderías que formarán parte de Vendetta Race, campeonato que combinará carreras en circuitos reales, entretenimiento y participación de los aficionados.

La primera temporada de la competencia comenzará en mayo de 2027 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en España. Dentro de su equipo, Gil ocupará el papel de "Capo", mientras que Marín será la "consigliere" y directora de la escuadra, con responsabilidades en la estrategia del proyecto.

Marc Crosas y Val Marín, en TUDN | IG: @marccrosas

¿Qué es Vendetta Race y cómo competirán Julián Gil y Valeria Marín?

La presentación oficial del campeonato se realizó en Madrid durante un evento denominado "El Cónclave", donde también fueron mostrados los vehículos que utilizarán los participantes. La categoría contará con autos Mitjet de especificaciones idénticas y homologados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La igualdad de los vehículos buscará reducir las diferencias mecánicas entre las escuderías y aumentar la importancia de la conducción y la estrategia. Cada Gran Premio tendrá cinco pruebas y una de ellas será "La Fuga", enfrentamiento directo en el que cada Capo se medirá con un rival elegido en vivo por el público.

Los aficionados tendrán participación mediante Twitch, YouTube y la aplicación oficial de Vendetta Race, desde donde podrán intervenir en algunas decisiones relacionadas con la competencia. De acuerdo con la organización, los 12 líderes de las escuderías reúnen una comunidad conjunta superior a los 100 millones de seguidores en redes sociales.

Marc Crosas y Val Marín, en TUDN | IG: @marccrosas

Valeria Marín y Julián Gil comenzarán su preparación en Jerez

Antes del inicio del campeonato, el 20 de octubre de 2026 se realizará "El Draft" en Jerez, evento en el que serán seleccionados los pilotos profesionales que acompañarán a las escuderías durante la competencia y que marcará el comienzo de la preparación deportiva.

Después del Draft arrancará la etapa denominada "Camino al GP", que contemplará entrenamientos, contenido digital y la producción de un documental oficial. Marín destacó la importancia de la planificación técnica y del trabajo en equipo para afrontar junto a Gil el proceso de aprendizaje antes de competir.

Vendetta Race cerrará su temporada con un evento que combinará las últimas carreras del campeonato con espectáculos musicales. Además, la organización entregará "El Tributo" a la familia vencedora, como parte de la narrativa inspirada en clanes que acompañará al certamen desde su primera fecha.