El astro argentino debuta como productor ejecutivo en una producción de deportes y fantasía que llegará a las pantallas en el verano de 2027

Lionel Messi da el salto al mundo del entretenimiento infantil con la presentación del primer adelanto oficial de 'Messi and the Giants', la serie animada de deportes y fantasía producida junto a Disney en la que el astro argentino se desempeña como productor ejecutivo.

La revelación tuvo lugar este viernes 2 de octubre durante la convención San Diego Comic-Con Málaga en España, ante más de tres mil aficionados reunidos en el Hall M que presenciaron el avance de la producción programada para estrenarse en el verano de 2027 a través de Disney+ a nivel global y en Disney Channel para Estados Unidos.

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La historia sigue los pasos de Leo, un joven argentino de 12 años que termina transportado a un universo alterno dividido y dominado por gigantes. Para lograr regresar a su hogar, el protagonista deberá enfrentarse a legendarias criaturas en desafíos de alta intensidad inspirados en la dinámica del futbol, utilizando esferas con habilidades especiales para restaurar la paz en los reinos de 'Iko'.

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A diferencia de sus oponentes, Leo carece de poderes mágicos de código, obligándolo a apoyarse en su destreza técnica, perseverancia y trabajo en equipo.

Música argentina y detalles de la producción ejecutiva

En el apartado creativo intervienen varias filiales de la industria del entretenimiento: "La producción ejecutiva está liderada por Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes por parte de Sony Pictures Television; Afo Verde a través de Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay junto a Sergi Reitg para Sony Music Vision, sumando los créditos de Messi y su padre Jorge Messi Pérez (in memoriam), con animación desarrollada por Atlantis Animation".

Lionel Messi y su padre, Jorge Messi | IG:@leomessi