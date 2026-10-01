Lionel Messi y la bandera de su nuevo club | IMAGO7 / x:@CD_Eldense

El astro argentino adquirió al Eldense, club de la Segunda División de España

Leo Messi comienza una nueva etapa en las canchas del futbol español. El Club Deportivo Eldense anunció oficialmente la adquisición de la entidad por parte del astro argentino, quien se convierte en el nuevo propietario del histórico equipo y da inicio a un proyecto que busca impulsar su crecimiento deportivo, institucional y social.

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La operación representa la llegada de una de las figuras más importantes en la historia del futbol mundial al futbol profesional español en calidad de propietario. De acuerdo con el club, la incorporación de Messi contempla una visión a largo plazo para fortalecer al CD Eldense y establecer las bases para una nueva etapa en la historia de la institución.

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¿Qué busca Messi con el CD Eldense?

El proyecto tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo del equipo tanto dentro como fuera de la cancha. La institución señaló que pretende consolidarse y crecer en el futbol profesional, además de fortalecer sus estructuras y mantener el vínculo con sus raíces, su historia y el sentimiento azulgrana que caracteriza al club.

Equipo de Eldense | x:@CD_Eldense

Fundado en 1921, el CD Eldense cuenta con más de un siglo de historia y afrontará ahora un proceso de transformación bajo la propiedad de Messi. La llegada del argentino representa uno de los movimientos más relevantes en la historia reciente de la institución.

El club destacó que esta nueva etapa estará enfocada en construir un proyecto con perspectiva de largo plazo, con el propósito de que el Eldense pueda continuar desarrollándose en el futbol profesional español.

La operación todavía no está cerrada

Aunque el CD Eldense hizo oficial el acuerdo con Messi, la transacción todavía se encuentra pendiente de la autorización correspondiente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con los términos establecidos en la Ley del Deporte.

Una vez que se complete este procedimiento, el exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain podrá comenzar formalmente su etapa como propietario del conjunto español, en un proyecto que buscará combinar el crecimiento deportivo con la identidad histórica del club.