El organismo europeo confirmó la recepción de 50,000 folios entregados por el club merengue e investigará a fondo los pago

La UEFA hizo oficial la apertura y reactivación de un expediente disciplinario contra Barcelona en relación con el 'caso Negreira', impulsada por una entrega masiva de documentación remitida por el Real Madrid. El club blanco aportó alrededor de 50,000 folios recopilados con el objetivo de esclarecer los pagos por 8.4 millones de euros realizados entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

A diferencia de las instancias deportivas en España, el organismo rector del futbol europeo dejó en claro que mantendrá el procedimiento abierto hasta las últimas consecuencias para determinar si existieron intentos de alterar la competición.

El inspector designado por los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA ya se encuentra analizando al detalle las pruebas presentadas, las cuales abarcan declaraciones de involucrados, contratos e informes. La entidad europea notificó que el Barcelona tendrá la oportunidad de presentar sus correspondientes alegaciones, mientras se evalúan posibles sanciones disciplinarias bajo el reglamento vigente.

FC Barcelona en un entrenamiento con Rodri | X:@FCBarcelona

Las advertencias de Aleksander Ceferin y las posibles sanciones

Desde que el escándalo salió a la luz pública en abril de 2023, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, fijó una postura tajante sobre la gravedad del tema a nivel institucional:

Me he informado y la situación es sumamente grave. Es una de las cosas más graves que yo haya visto en el futbol. A nivel de la Liga española, por supuesto, el asunto está prescrito y no puede tener consecuencias competitivas... Pero en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito

Entre las peticiones realizadas por el Real Madrid figura la desposesión de los títulos conquistados por el conjunto blaugrana durante el periodo de los pagos.

José Mourinho en el banquillo del Real Madrid | AP

La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira... Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso