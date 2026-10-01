Suiza retira su respaldo a Gianni Infantino y abre la grieta para la presidencia de la FIFA

Gianni Infantino durante un congreso de la FIFA en 2016 | MEXSPORT

La federación helvética le dio la espalda a su compatriota rumbo a la elección de marzo de 2027 tras señalar fallas en la transparencia

Gianni Infantino sufrió un severo revés político este miércoles al perder oficialmente el respaldo de Suiza, su país natal, de cara a la elección presidencial de la FIFA programada para marzo del próximo año. La Asociación Suiza de Futbol retiró el apoyo que le había otorgado el pasado mes de junio tras manifestar serias dudas sobre la integridad, transparencia y rendición de cuentas dentro del organismo rector del balompié internacional.

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Un escenario impulsado por el rechazo de la UEFA tras la fallida propuesta del directivo para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados. A la controversia del proyecto financiero se sumaron los cuestionamientos por la falta de independencia regulatoria del organismo.

La federación suiza externó su preocupación por la injerencia política luego de la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump, la cual evitó la suspensión obligatoria del atacante Folarin Balogun para que pudiera disputar los Octavos de Final frente a Bélgica durante el certamen estival, vulnerando la equidad de las competiciones.

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA | AP

La UEFA busca candidato opositor para la votación en Marruecos

El panorama electoral para Infantino, quien perfilaba una reelección sin oposición para extender su mandato hasta 2031, cambió de rumbo a finales de julio cuando salieron a la luz los planes para crear una filial comercial privada del torneo mundialista, idea que tuvo que ser descartada días después ante el rechazo generalizado de la comunidad futbolística global.

Gianni Infantino en un evento l AP

Ante esta situación, la UEFA encabezará una reunión la próxima semana en Berlín junto a sus 55 asociaciones miembros con el objetivo de consensuar una candidatura alternativa antes del límite de inscripción fijado para el 18 de noviembre.