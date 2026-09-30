El presidente del PSG aseguró que no tiene interés ni intención de enfrentarse a Gianni Infantino en las elecciones de 2027

Nasser Al-Khelaïfi descartó cualquier posibilidad de competir por la presidencia de la FIFA y dejó claro que no será la alternativa que el futbol europeo busca para enfrentar a Gianni Infantino en las elecciones de marzo de 2027. El dirigente catarí aseguró que no tiene interés ni ambición por ocupar el cargo.

“Tengo cero interés en la FIFA, cero ambición y ninguna agenda para estar allí. No creo ser la persona adecuada para ese cargo y la verdad es que no quiero asumirlo; disfruto lo que hago. La FIFA no es para mí”, declaró Al-Khelaïfi durante la asamblea de los Clubes Europeos en Copenhague.

Al-Khelaïfi respalda a Ceferin ante la FIFA

La postura del presidente del Paris Saint-Germain llega en medio de la tensión entre la UEFA y la FIFA. Al-Khelaïfi, quien preside los Clubes Europeos y forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, ha respaldado públicamente al presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin.

Durante la misma reunión, Ceferin volvió a cuestionar el liderazgo de Infantino y defendió la necesidad de modificar la forma en la que se toman algunas decisiones dentro del futbol internacional. El dirigente esloveno también ha descartado presentarse a la presidencia de la FIFA.

Al-Khelaïfi, por su parte, pidió a Ceferin que continúe al frente de la UEFA y destacó la importancia de contar con liderazgo en el futbol europeo. El dirigente del PSG también presentó una propuesta para crear una organización mundial que represente a los clubes de diferentes continentes.

Nasser Al-Khelaïfi presidente del PSG | AP

UEFA todavía busca un rival para Infantino

Con la negativa de Al-Khelaïfi y la postura de Ceferin, la búsqueda de un candidato para disputar la presidencia de la FIFA a Infantino continúa. El plazo para presentar las candidaturas vence el 18 de noviembre, mientras que la elección está programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

La tensión entre UEFA y FIFA se intensificó después del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa impulsada por Infantino que contemplaba la participación de inversores privados. El proyecto fue abandonado y, posteriormente, ambas instituciones intercambiaron acusaciones sobre su manejo y las razones de su fracaso.