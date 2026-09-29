FIFA acusa a UEFA de una "campaña de desinformación" por el proyecto de inversión para el Mundial

El organismo que preside Gianni Infantino respondió ante un tribunal de Estados Unidos a la solicitud de la UEFA para obtener documentos sobre la FIFA Forward Enterprise

La FIFA acusó a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación" para frenar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que Gianni Infantino buscaba atraer inversión privada para el Mundial. En un documento presentado ante un tribunal de Florida, el organismo rector del futbol mundial defendió la iniciativa y rechazó los señalamientos de su contraparte europea.

La disputa llegó a los tribunales después de que la UEFA solicitara la divulgación de documentos relacionados con la FFE. La FIFA se opuso a esta petición y argumentó que la iniciativa debía contar con la aprobación del Consejo del organismo y de sus 211 federaciones nacionales afiliadas.

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FIFA defiende la valoración de FIFA Forward Enterprise

Uno de los puntos centrales del conflicto es la valoración de FIFA Forward Enterprise. En su solicitud, la UEFA cuestionó que el proyecto alcanzara un valor de 20 mil millones de dólares, al considerar que se trataba de una cifra fuera de mercado.

La FIFA respondió que la UEFA confundió el valor patrimonial con el valor empresarial y aseguró que este último era más del doble del primero. Además, acusó al organismo europeo de no verificar sus señalamientos antes de hacerlos públicos o llevarlos ante los tribunales.

"La UEFA habría sabido todo esto si se hubiera molestado en verificar sus afirmaciones antes de criticar públicamente la propuesta o de presentar la demanda ante un tribunal federal", decía el documento presentado por la FIFA.

En el documento presentado en Florida, la FIFA también pidió rechazar la solicitud de divulgación de documentos de la UEFA, al considerar que se presentó con fines de acoso y sin una necesidad legítima de obtener información.

Gianni Infantino en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

UEFA busca una alternativa para las elecciones de FIFA

La disputa también se desarrolla en medio de las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. La UEFA ha expresado que perdió la confianza en Gianni Infantino, pese a que el proyecto de inversión fue descartado, y busca un candidato alternativo para competir por el cargo.

La FIFA cuestionó el momento de la solicitud judicial, al señalar que el plazo para presentar candidaturas vence el 18 de noviembre. En su escrito, pidió al tribunal que no permita que el proceso legal influya en las elecciones presidenciales del organismo.

"Este tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en estos argumentos", afirman los documentos presentados.