El actual presidente del organismo se manifestó tras su fallido proyecto de abrir las puertas a inversores privados

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que estaría abierto a una revisión independiente de su sistema de gobernanza y manifestó su disposición a considerar reformas.

Ante el intenso escrutinio y las críticas tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), Infantino envió el lunes una carta a todos los miembros del Consejo de la FIFA y a las 211 asociaciones miembro, en la que exponía esta propuesta, antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA prevista para el 15 de octubre.

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"Preguntaré al Consejo si desea encargar una evaluación externa e independiente del marco de gobernanza actual de la FIFA para las principales iniciativas estratégicas y recomendar posibles mejoras", declaró Infantino en su carta, a la que tuvo acceso Associated Press.

"Propondré que el Consejo establezca una consulta directa, estructurada y con plazos definidos con las confederaciones y asociaciones miembro sobre cómo fortalecer aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA", agregó

Infantino y Ceferin durante el 50° Congreso Ordinario de la UEFA en Bruselas | AFP

Reacción negativa ante el plan de los inversores privados

Según el concepto FIFA Forward Enterprise, los inversores privados habrían comprado acciones en la Copa del Mundo y otras competiciones.

Sin embargo, el proyecto se filtró públicamente antes de lo previsto por Infantino, lo que provocó fuertes críticas y una división entre las asociaciones miembro. Algunos de los miembros más destacados, incluidos varios de la UEFA , el organismo rector del fútbol europeo , retiraron su apoyo a Infantino.

Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y Victor Montagliani en la Copa América 2024 | MEXSPORT

"La propuesta se hizo pública antes de que concluyera el proceso institucional previsto por la FIFA y antes de que pudiera presentarse íntegramente al Consejo y a las federaciones miembro. Reconozco que, al carecer de todo el contexto, esto generó preocupación y dio la impresión de que ya se habían tomado decisiones. No fue así", declaró Infantino en la carta.

Presión legal, ambiciones estratégicas

Las repercusiones han escalado más allá de un desacuerdo interno. El mes pasado, la UEFA comenzó a redactar cargos penales contra Infantino en tribunales estadounidenses en relación con el plan de la FFE, solicitando la divulgación de todos los documentos pertinentes.

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A pesar de la controversia, Infantino sigue defendiendo el objetivo de generar más ingresos para el organismo rector del fútbol mundial.

"Retirar esta propuesta no disminuye nuestra ambición ni nuestra responsabilidad de reinvertir una mayor parte de los frutos del éxito de la FIFA en el fútbol. Seguiremos explorando formas sostenibles de aumentar los recursos de la FIFA", añadió Infantino. "Lo que cambia no es la ambición, sino la solidez del proceso".

Esta crisis de gobernanza llega en un momento político crucial para la dirección de la FIFA. En marzo de 2027, el presidente de la FIFA, de 56 años, se presentará a las elecciones por cuarta vez, mientras que cualquier posible rival tiene hasta el 18 de noviembre para presentar un candidato que lo desafíe.