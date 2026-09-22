Santos FC se encuentra en un verdadero problema después de que perdiera una demanda contra el TAS, el cual simplemente confirmó la condena que previamente había hecho la FIFA, por la rescisión de contrato del técnico portugués, Pedro Caixinha, y su cuerpo técnico.
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Santos FC deberá pagar
De acuerdo a una publicación del periodista Marcelo Bee Sellares, la indemnización es de aproximadamente 2.8 millones de dólares. "El pago debe realizarse al contado. La deuda deriva de la terminación del vínculo en abril de 2025. Si Santos no cumple, puede quedar expuesto a un nuevo transfer ban", asegura.
Cabe mencionar que la FIFA había determinado hace alrededor de un año que Santos FC debería pagar alrededor de 13 millones de reales (2 millones de euros) a caixinha con la inclusión de indemnizaciones a parte de su cuerpo técnico.
Sin embargo, esto se alargó debido a la apelación del conjunto brasileño al TAS en busca de ganar la batalla, pero terminó agotando así las instancias de apelación deportiva sin salir victorioso.
Ahora comienza la etapa de cumplimiento de la obligación del equipo santista, de lo contrario podría estar enfrentando un transfer tan (prohibición de fichar e inscribir jugadores).
¿Cómo fue el paso de Caixinha en Santos FC?
Santos FC anunció su contratación a finales de diciembre de 2024 para encarar la temporada 2025 tras su regreso a la Serie A. Su ciclo concluyó el 14 de abril de 2025, cuando la directiva anunció su salida.
El portugués terminó con un registro de 16 encuentros oficiales (con un saldo de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas entre el Campeonato Paulista y el arranque de la temporada).
Tras esa salida en Brasil, Caixinha volvió a la Liga MX a finales de 2025 para asumir la dirección técnica de los Bravos de FC Juárez donde también fue despedido ante los malos resultados en su gestión.