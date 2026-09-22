Pedro Caixinha, con Bravos, en un partido de la Liga MX | MEXSPORT

El equipo perdió una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Santos FC se encuentra en un verdadero problema después de que perdiera una demanda contra el TAS, el cual simplemente confirmó la condena que previamente había hecho la FIFA, por la rescisión de contrato del técnico portugués, Pedro Caixinha, y su cuerpo técnico.

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Santos FC deberá pagar

De acuerdo a una publicación del periodista Marcelo Bee Sellares, la indemnización es de aproximadamente 2.8 millones de dólares. "El pago debe realizarse al contado. La deuda deriva de la terminación del vínculo en abril de 2025. Si Santos no cumple, puede quedar expuesto a un nuevo transfer ban", asegura.

Pedro Caixinha cuando era entrenador en la Liga MX | MEXSPORT

Cabe mencionar que la FIFA había determinado hace alrededor de un año que Santos FC debería pagar alrededor de 13 millones de reales (2 millones de euros) a caixinha con la inclusión de indemnizaciones a parte de su cuerpo técnico.

Sin embargo, esto se alargó debido a la apelación del conjunto brasileño al TAS en busca de ganar la batalla, pero terminó agotando así las instancias de apelación deportiva sin salir victorioso.

Ahora comienza la etapa de cumplimiento de la obligación del equipo santista, de lo contrario podría estar enfrentando un transfer tan (prohibición de fichar e inscribir jugadores).

Caixinha cuando era DT de FC Juárez | IMAGO7

¿Cómo fue el paso de Caixinha en Santos FC?

Santos FC anunció su contratación a finales de diciembre de 2024 para encarar la temporada 2025 tras su regreso a la Serie A. Su ciclo concluyó el 14 de abril de 2025, cuando la directiva anunció su salida.

Caixinha en un juego en el Estadio de Santos Laguna| Imago7

El portugués terminó con un registro de 16 encuentros oficiales (con un saldo de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas entre el Campeonato Paulista y el arranque de la temporada).